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廣州一輛BMW衝撞人群「反覆碾壓」後撒錢 釀5死13傷

巴黎火車站持刀攻擊事件6人受傷 嫌犯中彈情況危急

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
法國警察11日持槍在法國國鐵巴黎北站戒備。當地11日早晨傳出攻擊事件，一名男子持刀行凶，至少造成6人受傷。歐新社
法國警察11日持槍在法國國鐵巴黎北站戒備。當地11日早晨傳出攻擊事件，一名男子持刀行凶，至少造成6人受傷。歐新社

法國國鐵巴黎北站11日早晨出現一名持刀男子攻擊乘客，官方表示至少6人受傷，其中1人重傷。

法國內政部長達馬南在記者會上表示，當地上午6時42分左右，一名男子持自製利器攻擊車站乘客。數名下班準備回家的維安人員與警察見狀，隨即上前制伏。數名員警朝該男子開槍，男子中彈後倒地。

巴黎檢察官辦公室發言人表示，攻擊事件造成6人受傷，其中1人重傷；嫌犯也中彈送醫，情況危急。

嫌犯的動機尚不得而知。法國國家反恐檢察官辦公室表示，他們尚未正式承接此案，但正在評估「相關事實」，嫌犯受傷可能導致評估時間延長。

一名女姓目擊者接受法國BFM電視台訪問表示，她當時正與朋友準備搭車前去度假，突然聽見有人大叫。

「我們看見兩人倒在地上，其中一人在毆打另一人。周遭人群嘗試將兩人拉開，嫌犯此時掏出武器，人們開始大叫『刀！』並逃離現場。我前往協助第一名受害者，並看見該名男子嘗試攻擊所有欲接近並制伏他的人。」

「我幫助了一名遭襲後陷入驚嚇狀態的乘客。我將他們帶到警方那裡，並嘗試尋找我朋友的身影。這時突然傳來槍響。警備人員對攻擊事件的反應速度非常迅速。」

這是巴黎2個月來第2起攻擊事件。去年12月，一名男子疑似因種族仇恨，在巴黎北邊射殺了3名庫德族社會運動人士。檢察官仍在調查該案件。

巴黎 法國 檢察官

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