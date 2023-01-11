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前白宮官員博明：應成立新國際組織應付疫情

中央社／ 台北11日電

美國前白宮副國家安全顧問博明今天表示，WHO無法應對多變的COVID-19疫情，對不遵守會員國承諾的中國無約束力，應建立一個以民主政權為主幹的新國際組織，快速分享回應疫情。

亞太堅韌研究基金會及美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心舉辦「失控的世界：COVID-19起源及因應」講座，探討經歷3年抗疫，新一波疫情仍持續延燒，是否能以更透明、更具協調性的公衛政策預防下一個全球大流行疾病。

講座邀來美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）、傳染病和公衛專家楊小燕（Yen Pottinger），分別從國家安全與流行病學領域的專業視角，探討COVID-19起源和因應措施，並省思如何建立具有韌性的治理體系，以面對全新的公衛挑戰。

主持人、亞堅會董事長暨米勒公共事務中心研究教授林夏如開場致詞表示，現在全球都知道COVID-19不是這麼好管理，病毒不斷進化、傳染力增加，全球漸漸要回到正常化生活，因此要學習其他國家做法，從公共衛生、經濟繁榮到環境永續都是如此。

博明以其參與防疫經驗指出，他發現包括美國、台灣等國家都認為政治決策是障礙，應由專家帶領、回應疫情危機，但民主政權的優勢就是由民選領袖負責。

博明說，若專家的建議有錯，可在做出政治決斷後彌補專家的早期錯誤，例如關閉國境就是很好的例子，各國陸續開放國境，就是因為關閉國境行不通，只會讓疫情進而影響到其他方面。

博明認為，世界衛生組織（WHO）有其使命和能力，是建立標準的巨大組織，但不是一個反應敏捷的組織，且對中國不遵守WHO的規定束手無策，應建立一個新的國際組織，能夠彼此快速分享資訊。

此外，博明數度說，他非常感謝前副總統陳建仁，台灣口罩量能不但足夠提供台灣人民，甚至援助其他國家，紐約市爆發疫情一週後口罩就用光了，「不只口罩，台灣也支援包括防護衣等」，並互相交換治療法等。

中國防疫降級，許多人在今年迎接3年來的首次返鄉團圓。楊小燕直言，有關中國是否已經做好準備，相信各界都會同意並沒有，儘管有3年時間做準備，但準備程度遠遠不及所需，接下來春運將大規模移動，預估疫情會進入黑暗期。

楊小燕肯定台灣成功的防疫經驗，並對台灣民眾戴口罩的遵從度感到佩服。她說，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第4年，Omicron具高度免疫逃脫能力，接下來防疫進入「疫苗階段」，各國對於研發疫苗、取得疫苗各有不同做法。

楊小燕強調，國家主義與疫苗開發兩者不該綁在一起，疫苗研發應放手交給科學家，而非自行決定不要使用哪種疫苗、堅持自行開發，以證明國家能力，這對民眾、公衛而言都非好事。

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