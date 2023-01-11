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政府停擺抗議多 中南美洲政情動盪

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中南美洲各國近來都有許多政治動盪事件。（Photo by Marcello Casal Jr on Wikimedia Commons）
中南美洲各國近來都有許多政治動盪事件。（Photo by Marcello Casal Jr on Wikimedia Commons）

南美洲正有政治風暴延燒！海地參議院10日在參議員任期到期，卻又未選出新議員下，居然出現國會議員鬧空城的狀況；祕魯因有大量民眾抗議國會將前總統卡斯提歐逮捕，在警方強力鎮壓下已有至少39人死亡。巴西、玻利維亞等地也都有爆發反政府示威。中南美洲各國近來紛紛陷入政治動盪期。

海地政府空轉

根據《半島電視台》報導，海地由於在2019年選舉中未能選出參議員，在參議員任期陸續到任後離職人數驟減，1月10日在最後10名參議員任期屆滿辭職後，海地陷入舉國沒有國會議員的困境。衛斯理大學社會學家杜普雷直言，這是海地在經歷杜瓦利埃獨裁統治後，面臨最大的國家危機。

海地在前總統摩依士2021年7月遭到暗殺後，目前實質的領導人是總理亨利，但因他的威望與領導力不足，國內輿論大多要求他下台並組建臨時政府，準備重新大選，遭到亨利拒絕，人權團體則懷疑他很難在國內局勢動盪不安、治安敗壞下重新組織選舉。

南美各國抗議頻傳

金融時報》則提到，祕魯近來因前總統卡斯提歐遭國會罷免，並關進監獄後，支持卡斯提歐的民眾開始發動示威抗議，警方強力鎮壓下，9日當天就有17名抗議民眾死亡，自卡斯提歐2022年底被趕下台後，接連的抗議已造成39人死亡，尤其卡斯提歐在鄉村地區支持度很高，外界擔心衝突進一步擴大。

祕魯近年來政治動盪，自2018年至今已有6位總統就職。太平洋大學政治學教授穆尼茲受訪時說，祕魯政黨組成破碎，且不容易遵守政治信用下，近年來恐還會有持續的動盪。《英國廣播公司》提到，巴西反對派民眾近日闖進國會大廈與總統府等政府機構，警方目前已逮捕超過1500人，魯拉政府指控前總統波索納洛煽動民眾暴動，但遭到否認。

美洲季刊》也提到，玻利維亞政府先前曾將反對派州長毫無理由逮捕，引發民眾不滿，恐讓該國成為下一個尼加拉瓜。中南美洲近來許多國家紛紛陷入政治動盪，引發外界關注。

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