銷量只輸哈利波特！哈利王子新書「一上架大賣40萬本」

英國哈利王子（Prince Harry）極受矚目的自傳「Spare」10日正式登場後便成為英國有史以來銷量最快的非虛構類書籍，銷售量更在首日達到40萬本，其中包括精裝版、電子書和有聲書。

衛報報導，出版商「Transworld Penguin Random House」的總經理芬利（Larry Finlay）指出「我們一直都知道這本書會大放異彩，但它甚至超出我們最樂觀的預期。據我們所知，首日銷量比這本書更高的只有另一本主角也叫哈利的書（哈利波特）」。

根據先前陸續曝光的內容，這部自傳包括威廉王子對哈利出手攻擊、哈利指責父親查理三世（King Charles III）將自己的利益放在首位，而在出版前最新的電視採訪中，哈利還將矛頭指向王后卡蜜拉（Camilla）。

當被問及是否能重返王室時，哈利認為「這永遠不可能」，並稱「即使我和家人之間有協議或安排，第三方也會盡其所能確保這不可能發生」，哈利還提到已故的母親黛安娜（Princess Diana）會因為他和威廉之間的裂痕而傷心欲絕。

英國雜誌「Bookseller」的編輯瓊斯（Philip Jones）表示「Spare」是過去10年中數量最龐大的預購商品之一，並補充說「就銷量和影響力而言，它很可能成為今年最暢銷的書籍之一」。