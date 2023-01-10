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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

2023最強護照排名出爐　「這一國」連五年第一台灣排35

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
台灣護照排名第35，可免簽入境145國。歐新社
台灣護照排名第35，可免簽入境145國。歐新社

移民顧問公司恒理10日公布2023年第一季全球護照指數榜，排名第一的是獲得193國免簽入境的日本，連五年成為全球最強護照。南韓與新加坡以192國並列第二，德國與西班牙並列第三，可免簽進入190國。台灣排35，可免簽入境145國，中國大陸則排名第66，阿富汗則仍位居最後一名位置，比日本少166個免簽國，僅可免簽入境27國。

數據顯示，雖然亞洲國家仍名列前茅，但波灣國家護照實力持續上升。過去10年，阿拉伯聯合大公國排名大幅上升49名，其他波灣國家如科威特跟卡達，今年也預計會跟歐盟簽署免簽證協議，排名料將進一步上升。

這項護照指數榜是根據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，調查護照能以免簽、落地簽證、電子簽證等形式進入的國家和地區的數量進行排名。

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