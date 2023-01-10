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盧安達總統：剛果內亂非盧安達責任 拒絕再收剛果難民

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
剛果民主共和果的維安部隊與境內叛亂組織M23在民主剛果東部的衝突不斷，超過4萬難民被迫離開家園。照片攝於2022年11月15日。法新社
剛果民主共和果的維安部隊與境內叛亂組織M23在民主剛果東部的衝突不斷，超過4萬難民被迫離開家園。照片攝於2022年11月15日。法新社

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）9日表示，盧安達無法再繼續接收剛果民主共和國的難民。民主剛果東部的叛亂組織「3月23日運動」（M23）與該國維安部隊衝突不斷，至今造成大量難民逃往鄰國，包括盧安達。聯合國去年11月指出，盧安達已接收約7萬2千名民主剛果難民。

卡加米說，世界各國應意識到，民主剛果的難民不是盧安達的問題，盧安達也無法再接收更多難民。

M23是一支由圖西族主導的叛亂組織，2013年遭擊潰，但2021年底又操戈攻擊民主剛果維安部隊和聯合國維安人員，並拿下多個地區的控制權，包括2022年6月奪取民主剛果境內布納加納鎮（Bunagana），同年11月大屠殺造成131名平民身亡，同年12月再次殺害約300名平民。

民主剛果政府與歐美等國曾多次指控盧安達支持M23，但盧安達始終否認，並反控民主剛果政府資助「解放盧安達民主力量 」（FDLR），抱怨國際社會對民主剛果的行為睜一隻眼閉一隻眼。FDLR是一支由胡圖族主導、活躍於盧安達境內與民主剛果東部地區的反政府武裝勢力。

英國政府曾以1億2000萬英鎊（約新台幣43億元）與盧安達簽訂協議，欲將非法移民遣往盧安達居住，倫敦高等法院去年12月裁決這項計畫合法。根據兩國協議，移民在庇護申請通過之前，就能先前往盧安達。若事後庇護申請未通過，再遣返英國。

剛果 難民 移民

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