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巴西暴亂 波索納洛稱病住院

聯合報／ 編譯孫梁／綜合報導
巴西現任總統魯拉的支持者九日在南部城市阿雷格里港走上街頭，表明捍衛民主體制，反對前總統波索納洛的支持者闖入國會等暴力行為。（法新社）
巴西現任總統魯拉的支持者九日在南部城市阿雷格里港走上街頭，表明捍衛民主體制，反對前總統波索納洛的支持者闖入國會等暴力行為。（法新社）

巴西自從八日爆發大規模群眾暴亂以來，當局先後逮捕近一千五百人，計畫起訴其中一千人。參與暴亂者主要是前總統波索納洛的支持者，連任失利的波索納洛在元旦交接前四十八小時飛往美國，暴亂發生後宣稱在住院，並表示計畫本月底前返國就醫。

不過，巴西報章九日紛紛報導，曾祖父是義大利人的波索納洛，計畫運用這層血緣關係申請成為義大利公民，因為義大利法律規定不論是相隔幾代，只要先祖是義大利公民，後代子孫就可以申請公民資格。

巴西前總統波索納洛九日在推特上發了一張躺在美國佛州醫院病床照片。（法新社）
巴西前總統波索納洛九日在推特上發了一張躺在美國佛州醫院病床照片。（法新社）

義大利外交部否認曾接獲申請，同時表明就算申請也不會通過。

巴西司法部長九日表示，被捕的人被分為正式逮捕和拘留偵訊。警方在逮捕行動中攔檢四十輛巴士，並掃蕩波索納洛支持者在軍方總部前的抗議營地。司法部表示將調查暴亂幕後黑手，警方已開始追查是誰安排巴士將抗議者載往首都，表示暴徒將面臨組織犯罪、政變和暴力廢止民主法治等一系列罪名指控。

巴西外交部稱這場暴亂是「暴力政變」，總統魯拉稱暴徒是法西斯分子，授權聯邦部門進行干預。

魯拉推文說：「無論是誰幹的，都會被調查和懲罰。民主保證言論自由權利，也要求民眾尊重制度。暴徒的行為在巴西找不到先例，他們必須受到懲罰。」魯拉認為暴亂與波索納洛直接有關，稱是他的責任，和支持他的政黨的責任。

但人在佛羅里達州的波索納洛矢口否認，他的妻子九日表示，丈夫因治療二○一八年被刺造成的腹部不適而住進醫院，但沒說丈夫在哪家醫院接受治療。

自魯拉十月卅日勝選之後，波索納洛的支持者開始發動一系列抗議，他們封鎖道路，點燃汽車，在軍營前要求軍隊干預總統權力移交。但魯拉得到包括美國和墨西哥總統在內各國領袖的支持。拜登發推特說：「我譴責對民主和巴西權力和平移交的攻擊，巴西民主得到我們全力支持。」

拜登和魯拉九日發表聯合聲明，宣布「兩國領袖保證在雙方面臨的議題上密切合作，包括氣候變遷、經濟發展與和平安全」，拜登還在聲明中邀請魯拉下月訪問華府。

義大利 巴西 拜登

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