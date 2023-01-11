巴西暴亂 波索納洛稱病住院
巴西自從八日爆發大規模群眾暴亂以來，當局先後逮捕近一千五百人，計畫起訴其中一千人。參與暴亂者主要是前總統波索納洛的支持者，連任失利的波索納洛在元旦交接前四十八小時飛往美國，暴亂發生後宣稱在住院，並表示計畫本月底前返國就醫。
不過，巴西報章九日紛紛報導，曾祖父是義大利人的波索納洛，計畫運用這層血緣關係申請成為義大利公民，因為義大利法律規定不論是相隔幾代，只要先祖是義大利公民，後代子孫就可以申請公民資格。
義大利外交部否認曾接獲申請，同時表明就算申請也不會通過。
巴西司法部長九日表示，被捕的人被分為正式逮捕和拘留偵訊。警方在逮捕行動中攔檢四十輛巴士，並掃蕩波索納洛支持者在軍方總部前的抗議營地。司法部表示將調查暴亂幕後黑手，警方已開始追查是誰安排巴士將抗議者載往首都，表示暴徒將面臨組織犯罪、政變和暴力廢止民主法治等一系列罪名指控。
巴西外交部稱這場暴亂是「暴力政變」，總統魯拉稱暴徒是法西斯分子，授權聯邦部門進行干預。
魯拉推文說：「無論是誰幹的，都會被調查和懲罰。民主保證言論自由權利，也要求民眾尊重制度。暴徒的行為在巴西找不到先例，他們必須受到懲罰。」魯拉認為暴亂與波索納洛直接有關，稱是他的責任，和支持他的政黨的責任。
但人在佛羅里達州的波索納洛矢口否認，他的妻子九日表示，丈夫因治療二○一八年被刺造成的腹部不適而住進醫院，但沒說丈夫在哪家醫院接受治療。
自魯拉十月卅日勝選之後，波索納洛的支持者開始發動一系列抗議，他們封鎖道路，點燃汽車，在軍營前要求軍隊干預總統權力移交。但魯拉得到包括美國和墨西哥總統在內各國領袖的支持。拜登發推特說：「我譴責對民主和巴西權力和平移交的攻擊，巴西民主得到我們全力支持。」
拜登和魯拉九日發表聯合聲明，宣布「兩國領袖保證在雙方面臨的議題上密切合作，包括氣候變遷、經濟發展與和平安全」，拜登還在聲明中邀請魯拉下月訪問華府。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言