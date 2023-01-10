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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

爭取支持 黎智英律師團面見英外交部高官

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國首相蘇納克的發言人說，香港民主派大亨黎智英的律師團今天已與英國外交部印太區域事務國務大臣屈維里安會晤。黎智英去年12月因詐欺罪被判5年9個月徒刑。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）的發言人說：「英國政府永遠支持人權、自由以及法治。」

他說：「英國外交部…已支持黎智英一段時間，主管亞洲事務的國務大臣屈維里安（Anne-MarieTrevelyan）今天已接見他的律師團。」

擁有英國籍的黎智英已被羈押兩年，除去年被判詐欺罪成立外，港府另指控他「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」和「串謀發布煽動刊物」等罪，法官去年底宣布押後案件至今年9月開審。若罪名成立，黎智英恐在獄中度過餘生。

英國 黎智英 外交部

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