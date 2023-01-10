陸暫停簽發南韓公民赴華短期簽證 南韓人「被開刀」氣炸了

中國駐南韓大使本周二（1月10日）在其微信公眾號公布，自即日起，暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。中國官媒新華社相關報導還指出，相關措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。《華爾街日報》報導，這是多國對來自中國航班實施旅行限制以後，中國採取的首個反制措施。

據南韓國際廣播電台報導，南韓自周一（1月2日）起對所有從中國入境人員實施PCR檢測。此外，1月2日至1月31日，南韓政府暫停駐中國使領館的旅遊簽證簽發工作，但外交和公務、必要企業運營工作、人道主義等目的的簽證仍正常簽發。1月初一名陽性旅客入境南韓後失蹤的消息受到關注。南韓一名衛生部門官員說，這名自中國入境的旅客1月3日晚間抵達首爾仁川機場，隨後在新冠病毒檢測中呈現出陽性。他被轉送到一家酒店，準備被送入隔離區，但是之後卻不見人影。該名身份尚未被確認的入境旅客已經被列入通緝名單，兩天後此人被南韓警方追獲。

南韓政府本周二當天對中國停辦南韓公民赴華短期簽證表示遺憾。根據韓聯社報導，該國外交部官員表示，中方在採取對等措施前對韓方進行了說明，韓方已經通過外交渠道向中方傳達了立場。南韓外交部發言人任洙奭當天在例行記者會上表示，南韓政府加強自華入境防疫的措施有其科學、客觀的依據，韓方一直與國際社會公開透明地共享疫情信息，也一直通過外交渠道向中方傳達這一立場。今後將再次向中方傳達政府的上述立場，繼續展開密切溝通。

北京的決定在南韓引發憤怒

南韓檀國大學國際法教授Park Jung-won接受德國之聲採訪時表示，北京的決定在南韓引發了憤怒：「我無法理解中國為什麼會採取這樣的步驟，我認為許多南韓人今天晚上非常生氣。」他還補充指出，北京的行動是完全不合理的：「我們知道那裡的疫情狀況正在迅速惡化，所以對從中國來的人進行更多測試的決定是完全明智的……政府別無選擇，只能採取這樣的行動阻止病毒進入南韓。保護這裡人民的健康是他們的職責，他們不應該因為這樣做而受到威脅或欺負。」

就在中國頒布新規的前一天，中國新任外長秦剛與南韓外交部長官朴振進行了首次通話。韓聯社報導，雙方就南韓的入境防疫措施充分交換意見。外交部官員表示，中方是否在外長通話後立即採取上述措施，以及停發簽證是否僅針對南韓，均不得而知。

中國外交部未證實暫停向日本遊客發簽證

除了南韓之外，日本也規定，從中國大陸飛往日本的人員入境也需要做PCR檢測。此外，美國、加拿大、南非、英國、歐盟一些成員國等國家都要求從中國入境的旅客出示新冠病毒檢測陰性證明。1月10日，中國外交部的例行發布會上，有記者提問，有報導指中國發布了暫停向日本遊客發放簽證的通知，中方能否證實這一消息。發言人汪文斌並沒有正面回應，只是表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施。根據中國外交部網站，汪文斌說：「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」

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