暖化加劇極端氣候 聖嬰年還來添亂
今年恐成最熱的一年！分析研究明確指出，全球暖化就是造成極端天氣的主要因素，科學家盼能透過更先進的氣候模型來精準評估相關的影響。然而，2023年可能會迎來「聖嬰現象」，導致2023年成為有史以來最熱的一年，提醒民眾要防範未來可能出現的熱浪。
極端氣候不斷加劇
《衛報》報導，最新研究發現，全球暖化導致全球氣候變遷加劇，美國加州乾旱、英國出現極端降雨與歐洲破紀錄的高溫。專家指出，如果人類沒有燃燒化石燃料，幾乎不可能發生如此極端的狀況。
「極端氣候非常令人擔憂，」美國國家海洋和大氣管理局科學家赫林說，目前民眾必須要了解到全球暖化的速度比預期還要快，極端高溫的狀況只會愈來愈嚴重。
目前透過先進的氣候模型與歷史資料，科學家們能夠更準確、更快速地評估氣候危機的影響。如近期研究就明確指出，全球暖化使得去年奈及利亞、查德等非洲國家發生毀滅性洪水的機率增加約80倍。
恐是最熱的一年
至2020年以來，已經連續三年出現反聖嬰現象。但《衛報》報導，目前各地氣象局已經預測2023年將是「聖嬰年」，會導致南美洲地區出現暴雨；而東南亞、澳洲地區則會有乾旱，異常的現象容易重創各地的農業與漁業。
氣象專家表，全球均溫已經比工業革命前高1.1℃至1.3℃，而2022年世界各地都面臨異常的高溫，更是有紀錄以來前幾熱的年份。但他警告，如果2023年被稱為「東太平洋升溫階段」的聖嬰現象持續發威，恐怕會成為有史以來最熱的一年。
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