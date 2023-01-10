巴基斯坦洪災待重建 聯合國籲捐款
洪水過後，數百萬人還是沒有乾淨水可用。去年巴基斯坦發生大洪水災情，造成超過1,700人死亡，雖然當地政府已啟動重建，但目前仍有數百萬人活在污染洪水附近。因此，聯合國已呼籲各國捐款加速重建。
南亞受氣候影響高
據《NBC》報導，在這場會議上，巴基斯坦總理謝里夫與聯合國秘書長古特瑞斯都親自出席，法國總統馬克宏與土耳其總統艾爾段則線上參與，古特瑞斯表示，南亞民眾死於氣候衝擊的機率是外界的15倍之多。他指出，「沒有任何國家得忍受發生在巴基斯坦的事，看見回報這個國家這場規模巨大的氣候災難，尤其令人痛苦。」
去年11月，聯合國氣候會議上，各國同意設置氣候變遷基金，基金內容會由今年成立的委員會制定，諸如巴基斯坦等脆弱國家預計可從該基金得到補償。馬克宏表示，法國已撥款3.6億歐元至法國開發署，將幫助巴基斯坦重建及適應氣候變遷，歐盟則宣布再提出數千萬歐元新一輪協助資金。
受災民眾住在臨時處所
目前仍有數萬人居住在信德省與俾路支省的臨時處所及帳篷內，當地是受災最嚴重的2個省份。聯合國兒童基金會也警告，即使災情過後4個月，高達400萬名兒童仍居住在受污染的區域附近，生存恐受威脅。
謝里夫指出，洪水旋即影響3,300萬人並摧毀超過200萬戶家庭，大水更破壞超過8,000公里長的道路及3,100公里長鐵路，該國一度有3分之1被水淹沒。
洪水仍在消退
據《CNN》報導，目前季風雨和冰川融化造成的洪水仍在消退，去年發生的洪水造成至少1,700人死亡，約800萬人流離失所，關鍵基礎建設也遭到摧毀。
巴基斯坦資訊部長奧蘭傑布表示，這次捐助者包括伊斯蘭開發銀行（42億美元）、世界銀行（20億美元）、沙烏地阿拉伯（10億美元）以及歐盟和中國、法國和美國。不過，聯合國的數據顯示， 8.16億美元的人道援助資金，已到位金額還不到一半。
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