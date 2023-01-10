疑涉參與反政府示威 伊朗前總統之女遭判5年徒刑
伊朗前總統拉夫桑雅尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）之女今天透過律師表示，她疑似因為參與近期的反政府示威，遭法院判處5年監禁。
路透社引述伊朗學生通訊社（ISNA）報導稱，律師並未說明費絲（Faezeh Hashemi）是因為哪些罪名而遭判刑。不過，德黑蘭檢方去年曾以進行「反體制宣傳」的罪名起訴費絲。
伊朗國營媒體去年9月報導，在「艾米尼（MahsaAmini）之死」引發的示威活動期間，費絲因「煽動騷亂」而被捕。
該名律師在推特發文稱，「費絲女士被逮捕後，遭判入獄服刑5年，但這並非最終判決」。
2012年，費絲因「反國家宣傳」遭判入獄並被禁止從事政治活動。相關事件可追溯到2009年充滿爭議的總統大選。她的父親拉夫桑雅尼於2017年逝世。
拉夫桑雅尼主張實施經濟自由化和改善與西方關係的務實政策，引來狂熱支持者和激烈批評者。
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