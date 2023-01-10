韓媒：產業人士估台積電3奈米製程良率頂多50%

韓國經濟日報導，在台積電開始量產3奈米晶片之際，南韓三星電子已大幅提高3奈米製程晶片的生產良率，而南韓產業人士認為，台積電的3奈米製程良率頂多50%。

三星去年率先全球量產3奈米晶片，客戶為一家中國大陸無晶圓廠客戶，當時各界揣測，三星的3奈米晶片良率為10%區間。

報導引述一名三星高階主管說，現在三星的第一代3奈米製程節點已經達到「完美水準」，「我們正毫無延遲地開發第二代3奈米晶片」。報導指出，三星也已為輝達、高通、Google、IBM及百度等客戶生產3奈米晶片。

3奈米製程是三星運用第一代閘極全環電晶體（GAA）技術生產的第一項製程節點，台積電則持續以鰭式場效電晶（FinFET）架構生產3奈米晶片。

台灣媒體報導，台積電的3奈米製程良率高達85%，高於三星，但南韓業界人士淡化這篇報導，這為這個數據被誇大了。

考量到台積電的量產與交貨時程，南韓產業人士認為台積電的3奈米製程良率頂多50%。

雖然台積電也採用3奈米製程節點，產業觀察家認為3奈米晶片未來兩年可能都是晶圓代工市場的主流產品。3奈米製程節點市場規模預估到2025年時將達到255億美元，高於5奈米製程市場的193億美元預估。