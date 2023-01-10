快訊

不只南韓！ 日媒：大陸暫停向日本旅客發放簽證

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

韓媒：產業人士估台積電3奈米製程良率頂多50%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓產業人士認為，台積電的3奈米製程良率頂多50%。路透
南韓產業人士認為，台積電的3奈米製程良率頂多50%。路透

韓國經濟日報導，在台積電開始量產3奈米晶片之際，南韓三星電子已大幅提高3奈米製程晶片的生產良率，而南韓產業人士認為，台積電的3奈米製程良率頂多50%。

三星去年率先全球量產3奈米晶片，客戶為一家中國大陸無晶圓廠客戶，當時各界揣測，三星的3奈米晶片良率為10%區間。

報導引述一名三星高階主管說，現在三星的第一代3奈米製程節點已經達到「完美水準」，「我們正毫無延遲地開發第二代3奈米晶片」。報導指出，三星也已為輝達、高通、Google、IBM及百度等客戶生產3奈米晶片。

3奈米製程是三星運用第一代閘極全環電晶體（GAA）技術生產的第一項製程節點，台積電則持續以鰭式場效電晶（FinFET）架構生產3奈米晶片。

台灣媒體報導，台積電的3奈米製程良率高達85%，高於三星，但南韓業界人士淡化這篇報導，這為這個數據被誇大了。

考量到台積電的量產與交貨時程，南韓產業人士認為台積電的3奈米製程良率頂多50%。

雖然台積電也採用3奈米製程節點，產業觀察家認為3奈米晶片未來兩年可能都是晶圓代工市場的主流產品。3奈米製程節點市場規模預估到2025年時將達到255億美元，高於5奈米製程市場的193億美元預估。

奈米 台積電 南韓

延伸閱讀

台積電去年營收突破2兆元 達2.26兆元續創歷史新高

暖心！友是消防員 台積電中科員工中大獎捐大雅義消分隊

台股上漲44點開14,796點 台積電漲5元開486元

龍潭置產喜訊！龍科台積電神山來加持 華曜「大謙」躬逢其盛，迎向美好新未來

相關新聞

繼南韓後再出手報復？日媒：大陸暫停向日本旅客發放簽證

共同社10日援引旅遊業消息人士報導，中國大陸已經暫停向日本旅客發放新簽證。同日稍早，中國也宣布暫停向南韓公民發放短期簽證...

環境福音！聯合國報告：臭氧層破洞有望在43年內「完全恢復」

一份新聯合國報告指出「地球的保護性臭氧層正緩慢但明顯地恢復中」，並提到按照目前的恢復速度、南極洲上空的臭氧層破洞將在約4...

維珍九顆衛星發射失敗 英國首次本土太空任務出師不利

由維珍軌道公司（Virgin Orbit ）一架改裝的波音747飛機發射的火箭，周一未能將承載的九顆衛星送上地球軌道，這...

華府智庫兵推／2026台海若開戰 美軍慘勝 台灣被摧毀

美國有線電視新聞網（CNN）九日報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演共軍在二○二六年入侵台灣，結果顯示...

力甩「最強小三」之名？哈利控卡蜜拉「出奧步」：想洗白形象

英國哈利王子上節目宣傳即將出版的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），受訪時指控繼母卡蜜拉（Camilla）王后對媒體洩漏...

政治歸政治？巴西國會暴動與「被綁架的球衣」

「森巴軍團的黃綠球衣，變成了巴西極右政治的象徵...」上千名巴西極右翼前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者們，1月8日衝入國會，脅迫要求2023年新上任的左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下台。博索納羅及其支持者始終不承認敗選、多月以來使巴西政治更為分裂混亂，終至引發暴亂；巴西軍警已經出動鎮壓，截至目前為止已知至少400人被捕。而值得注意的是，許多闖入國會的示威者身穿巴西足球國家隊的黃綠球衣——球衣使用的巴西國旗配色，早在2018年就經常出現在博索納羅的造勢場合，如今綠黃衣飾在巴西，已然成為支持博索納羅的象徵，國家隊的球衣亦被高度政治化，而失去原本能夠團結人心的意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。