敘利亞內部打爛仗 聯合國物援叛軍

敘利亞內戰難平息，叛軍仍不願對政府屈服！聯合國安理會9日通過決議，允許人道援助從土耳其將物資進口到敘利亞輩叛軍掌控的地區，連一向挺敘利亞政府的俄羅斯都未反對，但外媒分析，這只是暫時的妥協。敘利亞內戰從2011年持續至今，反對派持續在北方抵抗阿薩德政府的鎮壓。

可有410萬人受惠

根據《半島電視台》報導，聯合國安理會9日全體15個理事國無異議通過對敘利亞叛軍佔領的伊德利卜地區，連過去支持敘利亞政府，以致對聯合國相關決議一律否決或棄權的俄羅斯，也贊成這次的人道援助方案，聯合國秘書長古特雷斯表示，此方案讓敘利亞北部410萬民眾得以溫飽。

《阿拉伯新聞網》提到，由於敘利亞政府不願對反對派的平民進行人道援助，因此只好由聯合國出手幫忙，提供食物、藥物、帳篷與必要物資給當地民眾或逃難至此的難民。由於土耳其支持當地叛軍，因此便由土耳其作為人道援助的管道。援助原本將到期，但有鑑於俄烏戰爭加劇當地糧食危機，安理會便決議延長援助。

俄羅斯暫時妥協

雖然俄羅斯並未反對此次援助，但俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈受訪時說，贊成援助叛軍是痛苦的決定，俄羅斯還是希望援助物資能運到由敘利亞政府控制的地方；敘利亞駐聯合國大使薩巴爾則批評，西方國家援助叛軍，抵制阿薩德政府，讓敘利亞民眾持續受內戰戰火波及。

敘利亞內戰於2011年受阿拉伯之春浪潮而爆發，從反政府示威變成叛軍與政府對抗，土耳其支持叛軍，但叛軍組成多元，土耳其不願支持由庫德族組成的叛軍，而阿薩德政府持續獲得俄羅斯援助。

敘利亞內戰也是2013至2019年恐怖組織ISIS擴張的主因，ISIS便曾經是反敘利亞政府的叛軍之一。

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