快訊

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敘利亞內部打爛仗 聯合國物援叛軍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國9日通過對敘利亞叛軍佔領區的人道援助。（Photo by Mil.ru on Wikimedia Commons）
聯合國9日通過對敘利亞叛軍佔領區的人道援助。（Photo by Mil.ru on Wikimedia Commons）

敘利亞內戰難平息，叛軍仍不願對政府屈服！聯合國安理會9日通過決議，允許人道援助從土耳其將物資進口到敘利亞輩叛軍掌控的地區，連一向挺敘利亞政府的俄羅斯都未反對，但外媒分析，這只是暫時的妥協。敘利亞內戰從2011年持續至今，反對派持續在北方抵抗阿薩德政府的鎮壓。

可有410萬人受惠

根據《半島電視台》報導，聯合國安理會9日全體15個理事國無異議通過對敘利亞叛軍佔領的伊德利卜地區，連過去支持敘利亞政府，以致對聯合國相關決議一律否決或棄權的俄羅斯，也贊成這次的人道援助方案，聯合國秘書長古特雷斯表示，此方案讓敘利亞北部410萬民眾得以溫飽。

阿拉伯新聞網》提到，由於敘利亞政府不願對反對派的平民進行人道援助，因此只好由聯合國出手幫忙，提供食物、藥物、帳篷與必要物資給當地民眾或逃難至此的難民。由於土耳其支持當地叛軍，因此便由土耳其作為人道援助的管道。援助原本將到期，但有鑑於俄烏戰爭加劇當地糧食危機，安理會便決議延長援助。

俄羅斯暫時妥協

雖然俄羅斯並未反對此次援助，但俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈受訪時說，贊成援助叛軍是痛苦的決定，俄羅斯還是希望援助物資能運到由敘利亞政府控制的地方；敘利亞駐聯合國大使薩巴爾則批評，西方國家援助叛軍，抵制阿薩德政府，讓敘利亞民眾持續受內戰戰火波及。

敘利亞內戰於2011年受阿拉伯之春浪潮而爆發，從反政府示威變成叛軍與政府對抗，土耳其支持叛軍，但叛軍組成多元，土耳其不願支持由庫德族組成的叛軍，而阿薩德政府持續獲得俄羅斯援助。

敘利亞內戰也是2013至2019年恐怖組織ISIS擴張的主因，ISIS便曾經是反敘利亞政府的叛軍之一。

【更多精采內容，詳見

敘利亞 俄羅斯 聯合國

延伸閱讀

環境福音！聯合國報告：臭氧層破洞有望在43年內「完全恢復」

不再是「火雞」...美國務院正名土耳其 聲明改稱Türkiye

逃向自由的阿根廷？戰爭出逃的俄羅斯孕婦「生產移民潮」

居中協調戰事！土國總統先call普亭籲單方停火 晚點再打給澤倫斯基

相關新聞

環境福音！聯合國報告：臭氧層破洞有望在43年內「完全恢復」

一份新聯合國報告指出「地球的保護性臭氧層正緩慢但明顯地恢復中」，並提到按照目前的恢復速度、南極洲上空的臭氧層破洞將在約4...

維珍九顆衛星發射失敗 英國首次本土太空任務出師不利

由維珍軌道公司（Virgin Orbit ）一架改裝的波音747飛機發射的火箭，周一未能將承載的九顆衛星送上地球軌道，這...

華府智庫兵推／2026台海若開戰 美軍慘勝 台灣被摧毀

美國有線電視新聞網（CNN）九日報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演共軍在二○二六年入侵台灣，結果顯示...

力甩「最強小三」之名？哈利控卡蜜拉「出奧步」：想洗白形象

英國哈利王子上節目宣傳即將出版的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），受訪時指控繼母卡蜜拉（Camilla）王后對媒體洩漏...

政治歸政治？巴西國會暴動與「被綁架的球衣」

「森巴軍團的黃綠球衣，變成了巴西極右政治的象徵...」上千名巴西極右翼前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者們，1月8日衝入國會，脅迫要求2023年新上任的左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下台。博索納羅及其支持者始終不承認敗選、多月以來使巴西政治更為分裂混亂，終至引發暴亂；巴西軍警已經出動鎮壓，截至目前為止已知至少400人被捕。而值得注意的是，許多闖入國會的示威者身穿巴西足球國家隊的黃綠球衣——球衣使用的巴西國旗配色，早在2018年就經常出現在博索納羅的造勢場合，如今綠黃衣飾在巴西，已然成為支持博索納羅的象徵，國家隊的球衣亦被高度政治化，而失去原本能夠團結人心的意義。

梵諦岡女孩之謎：教廷重啟「少女奥蘭迪失蹤案」調查

「40年前的少女失蹤懸案...真相能否水落石出？」梵蒂岡在今年1月9日宣布重啟調查一起發生在40年前的懸案——1983年的少女奧蘭迪（Emanuela Orlandi）失蹤案，當年15歲的奧蘭迪居住在梵蒂岡城內，前往羅馬上長笛課後，從此下落不明，這起案件多年來被當地媒體稱為「義大利最著名的未解之謎」，2022年10月Netflix的紀錄片《梵蒂岡女孩》再次引發各界對奧蘭迪失蹤案的關注——片中受訪的一名奧蘭迪友人表示，在奧蘭迪失蹤前，曾表示有梵蒂岡的高級神職人員「對她進行性暗示」——隨著梵蒂岡重啟調查，能否撥開40年的神秘迷霧？而教廷本身是否會因此牽扯出更多、更大的風暴與爭議？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。