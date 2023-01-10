維珍九顆衛星發射失敗 英國首次本土太空任務出師不利

由維珍軌道公司（Virgin Orbit ）一架改裝的波音747飛機發射的火箭，周一未能將承載的九顆衛星送上地球軌道，這項英國頭一次進行的太空發射任務也宣告失敗。

英國原本可以因此晉居從本土發射火箭的國家之林，卻出現意料之外的結果，Virgin Orbit盤後股價聞聲大跌25%。

這架名為「宇宙女孩」（Cosmic Girl）的波音飛機於當地時間 10:02 從英格蘭西南部的康沃爾太空站（Spaceport Cornwall）起飛，左翼下搭載著維珍軌道公司的LauncherOne火箭。

火箭在大約3.5萬英尺的高空成功點燃主要發動機，不過在飛行的過程中，火箭 卻出現異常，導致任務宣告失敗。

維珍軌道原本發出推特說，已成功進入軌道，後來又表示出現異常。