日本首相岸田文雄 啟程出訪歐美盟友

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄周一（1月9日）啟程出訪歐洲和北美。在日本進行了數十年來最大的國防政策改革之後，被列入議程的會談將以安全為重點。

日本擔任2023年G7輪值主席國。從周一開始，岸田將訪問歐盟成員國法國、意大利、英國和加拿大。

岸田此行的最後一站是美國。這是他擔任首相以來首次訪問華盛頓，周五他將在那裡與拜登總統會晤。

岸田周日告訴記者，與拜登的會談將重申美日合作和「實現自由開放的印太地區」。

預計兩位領導人將討論安全面臨的挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

日本媒體《讀賣新聞》援引未具名的日本政府消息人士的話報導稱，預計兩國領導人還將發表聯合聲明，其中將包括台灣和朝鮮無核化問題。

岸田曾表示，他將與拜登討論日本加強國防的政策。

日本政府上個月批准了一項重大的國防政策改革方案，包括大幅增加開支。該方案警告說，中國對其安全構成了「有史以來最大的戰略挑戰」。

這是日本幾十年來最大的國防改革，政府誓言到2027年將安全支出增加到GDP 的2%，並採購包括先進導彈在內的新設備。

日本今年將主辦七國集團（G7）峰會。

岸田表示，他希望歐盟盟友重申對烏克蘭的支持，並在氣候變化、糧食和能源危機等問題上表現出「與世界其他國家的團結一致」。

「我希望與我的七國集團同行進行坦誠而交心的對話，進一步加深個人間的信任關係。」岸田周日表示。

他說：「重要的是要確認捍衛法治和基於規則的國際秩序的基本立場。」

（法新社）

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