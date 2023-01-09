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抗議數月來 伊朗已判決17名示威者死刑

德國之聲／ 德國之聲

據伊朗司法部門周一（1月9日）通報的消息，又有3人被控在抗議活動中殺害安全人員從而被判處死刑。這次判決不是最終判決，被告可以上訴。如果該案得到最高法確認，伊朗司法部門因阿米尼案引發的抗議活動中已將17人判處死刑。

他們當中，4人被執行死刑，另外2人不服上訴，最高法院判決維持原判後，他們回到死囚牢房。上周六（1月7日）伊朗剛執行了卡拉米和侯賽尼的死刑，他們二人被控去年11月在德黑蘭西部殺害了一名警官。

而本次涉案的3名被告是米哈釋密（Saleh Mirhashemi）、卡澤米（Majid Kazemi ）以及雅各比（Saeed Yaghoubi）。據伊朗司法部網站Mizan的消息，依照伊斯蘭法律，3人的被控罪名之一均是煽動反對真主罪。此外，他們還參與了旨在危害國家治安的違法組織，僅後一項罪便可判10年監禁。

此外，另有兩宗被控今年11月16日殺害警察的案子也引發關注，其中一名被告是該國職業足球運動員，現年26歲的阿扎達尼（Amir Nasr-Azadani）因3項罪名受到指控，其中包括煽動反對真主罪。阿扎達尼可能被判死刑的消息激起全球的廣泛反應。國際足球運動員協會發表聲明要求取消對阿扎達尼的判決。

作為證據，伊朗司法部在網站上公布了一些"犯罪畫面"以及"認罪鏡頭"。德黑蘭政府稱，自從9月爆發"騷亂"以來，已有數千人被捕，數百人喪生，其中包括警察，當局還譴責國外勢力和反對派為騷亂推波助瀾。

這輪抗議風潮起源於去年9月伊朗庫爾德女青年阿米尼死於伊朗警署中，而阿米尼被抓的原因是被指責衣著違反了道德規範。

伊朗以死刑鎮壓抗議活動的行徑引起世界公憤，西方國家已經或正在出台新一輪針對德黑蘭的制裁。根據大赦國際的數據，伊朗是僅次於中國判決死刑第二多的國家，2021年至少有314人在伊朗被執行死刑。

歐盟外交與安全事務最高官員博來利（Josep Borrell）周六（1月7日）嚴厲譴責伊朗當局執行死刑，呼籲給予所有被捕者公平的法律程序。此外，伊朗最高領袖哈梅內伊周六罷免了伊朗警署總長，接替他的是拉丹將軍。據德意志電台報道，拉丹於2010年因侵犯人權受到美國制裁，稍後，他因同樣罪名也上了歐盟的制裁名單。

（法新社、德意志電台）

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