美衛星殘骸幸未墜落韓國 推測越過朝鮮半島上空

美國一枚退役地球觀測衛星（ERBS）殘骸原先預測今天下午墜落在朝鮮半島附近地區。韓國科技部稍早表示，推測殘骸已越過朝鮮半島上空，尚未收到任何受害通報。

韓國科學技術情報通信部說明，根據美方追蹤衛星殘骸墜落狀況，或連續90至120分鐘未觀測到衛星蹤跡時可確定衛星殘骸已墜落，確切墜落地點與時間將由美國空軍公布。

韓國科技部先前預測這枚衛星殘骸可能在韓國時間下午12時20分至1時20分之間落於朝鮮半島鄰近區域，今早7時左右發布警報，呼籲民眾外出注意安全。

據KBS電視台報導，金浦、金海、濟州、光州、麗水等全國各地機場也因此一度中止飛機起降，但12時54分起恢復正常起降。

這枚重2450公斤的衛星在1984年10月進入太空，執行觀測、分析地球熱輻射分布等任務約21年，美國國家航空暨太空總署（NASA）7日宣布這枚衛星再次進入大氣層，預估將落在某處海域，造成危害的可能性為9400分之一。