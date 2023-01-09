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朝令夕改 泰國取消入境需持接種新冠疫苗證明規定

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
泰國普吉島是度假勝地。路透
泰國普吉島是度假勝地。路透

泰國7日才剛宣布，入境旅客必須出示接種新冠疫苗證明。泰國公衛部部長阿努廷9日緊急改口，取消這項規定。

泰國政府原先決議自9日上午8點起，8歲（含）以上的國際旅客入境泰國時，必須出示完整接種疫苗證明，或由合格醫療機構醫師出具的6個月內確診後康復證明，因故未能施打疫苗者，也需提供醫師開立的證明。

阿努廷說，取消的原因在於如今「全球有足夠的免疫力」，因此即使未打疫苗者欲入境泰國，也將無需任何限制措施就可入境。這項最新措施推翻了泰國民航監管機構甫於7日宣布的規定。

新加坡「海峽時報」9日報導，泰國度假勝地普吉島的觀光旅遊業者，對原本要求需持疫苗接種證明的規定頗有微詞，尤其中國大陸政府正式重開國門後，即將蜂湧而出的大陸觀光客可能因此而打消赴普吉島旅遊之意。泰國政府隨後即表示將檢討相關規定。

泰國 新冠疫苗

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