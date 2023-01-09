華府智庫兵推2026年台海戰爭 美2艘航母被擊沉、解放軍萬人戰死

CNN報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)兵棋推演中共在2026年入侵台灣，將導致美、中、日和台灣軍隊慘重傷亡，北京不可能打贏，美軍將獲得勝利，但美中兩軍兩敗俱傷，在戰爭結束時，至少兩艘美國航母被擊沉在太平洋海底，解放軍海軍也潰不成軍。

CSIS表示 ，這次兵推是針對台海戰爭最廣泛的兵推。CNN取得兵推報告的複本，題為「下一場戰爭的第一戰」，CSIS模擬24種戰況，進行24次兵推。

兵推結果估計美軍將損失兩艘航母、10到20艘大型水面戰艦，在三周的戰爭中，將有3500名美軍戰死。

解放軍估計將有1萬人戰死，損失155架戰機、138艘大型船艦。

台灣軍隊估計有3500人傷亡，26艘驅逐艦和巡防艦全部被擊沉。日本可能折損100多架戰機和26艘船艦。