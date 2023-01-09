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俄羅斯聲稱擊殺600名烏軍！烏克蘭軍方否認稱：政治宣傳手法

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯近期聲稱「在一次襲擊中殺死數百名烏克蘭士兵」，對此烏克蘭表示這只是一種「政治宣傳」的手法。路透
俄羅斯近期聲稱「在一次襲擊中殺死數百名烏克蘭士兵」，對此烏克蘭表示這只是一種「政治宣傳」的手法。路透

俄羅斯8日聲稱「在一次襲擊中殺死數百名烏克蘭士兵」，對此烏克蘭表示這只是一種「政治宣傳」的手法。

BBC報導，莫斯科當局在沒有提供任何證據的情況下聲稱「在烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）進行的『大規模飛彈襲擊』造成600多名烏克蘭士兵喪生」，此外還表示此行動為「報復性攻擊」、是為了報復烏克蘭元旦襲擊馬克耶夫卡（Makiivka）造成數十名俄羅斯士兵死亡。

俄羅斯的此番說法遭到烏克蘭軍方的否認，烏克蘭軍方發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevaty）指出「這不是真實的」，並強調「這是俄羅斯的另一項政治宣傳手法」。

通過當地官員發布的照片與衛星圖像進行比對，BBC確認克拉莫托斯克遭到攻擊的地點，莫斯科當局透露「這些建築物是烏克蘭軍事人員的住所」，然而依然沒有任何證據表明這２座建築物受到嚴重打擊，亦或是出現俄羅斯聲稱的大規模死亡。

烏克蘭 俄羅斯 莫斯科

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