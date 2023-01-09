日相訪美 聚焦台海議題

日本首相岸田文雄本周將前往美國白宮，會見美國總統拜登，日本媒體報導，兩人會後將發布聯合聲明，包括強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性，另一焦點則是日本會如何跟進美國對中國大陸實施的先進晶片出口管制。

岸田13日將與拜登舉行美日高峰會，為他造訪好幾個七大工業國（G7）的最後一站。他將從9日起先赴法國、義大利、英國及加拿大，並拜會各自領袖；日本今年是G7輪值主席國，5月將在廣島舉行G7峰會。

日本讀賣新聞報導，美日聯合聲明的基礎，將是日本政府上月修訂有關國家安全保障戰略等三份文件；日本在文件中稱呼中國大陸是前所未見的安全挑戰，並且列舉未來五年將大幅調高國防支出的計畫。

報導引述日方官員指出，美日將在聯合聲明中，承諾進一步深化美日同盟、以及加強合作推動「自由且開放的印度太平洋」等，聲明也將明確指涉經濟安全合作。

另一關注焦點是日本會跟進美國對中國大陸的晶片管制到何種程度。日本經濟產業大臣西村康稔上周表示，日本和美國在出口管制上攜手合作，「極為重要」。

另據產經新聞報導，日本和美國也將同意在小型核能反應爐和其他下一代核能技術上合作。西村康稔預料將和美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）針對創新的輕水反應爐達成協議。日本政府正尋求推動興建新的反應爐，已取代即將除役的反應爐，並且延長反應爐的運轉時間到60年以上，扭轉在311核災後實施的政策。