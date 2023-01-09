日泰歐洲加強境管陸客

中國大陸在嚴控邊境三年後，8日正式解封，但多國為防範中國大陸的新冠疫情，紛紛緊縮邊境管制，日本進一步要求來自中國大陸旅客，在登機前須提供新冠篩檢的陰性證明，泰國9日起要求所有外國旅客登機前都須提供新冠疫苗接種證明，葡萄牙與荷蘭本周也都將強制要求來自中國大陸旅客接受篩檢。

去年12月底就加強管制來自中國大陸旅客入境的日本，8日進一步緊縮規範，要求來自中國大陸的旅客須提供在登機前72小時內所作的新冠篩檢陰性證明，並將持續限制往返中國大陸的直飛航班只能降落在成田、羽田、關西及中部等四座機場；日本已要求來自中國大陸、或過去七天內造訪過大陸的旅客，入境時須接受PCR或高品質抗原篩檢。

葡萄牙8日起也要求來自中國大陸的旅客在入境時須接受新冠篩檢，往返中國大陸航班的乘客和機組人員在飛行途中都須配戴口罩，里斯本機場也將監控航班飛機的廢水。荷蘭的類似措施將在10日生效。

比利時、瑞典及英國等歐洲國家都已宣布緊縮來自中國大陸旅客的入境限制，歐盟也「強烈鼓勵」成員國實施登機前新冠篩檢措施。德國、比利時及盧森堡則勸告國民，非必要勿前往中國大陸。