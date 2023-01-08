陸客回流國際！中國解封後 這四個國家受惠最多

在新冠疫情之前的幾年裡，中國大陸是世界上最重要的國際旅客來源。光是2019年，1.55億名陸客在境外消費就超過了2,500億美元。

隨著中國大陸基本上關閉邊界，陸客龐大消費在過去三年劇降。但隨著中國大陸在上周日（8日）重新開放，數百萬遊客準備重返世界舞台，為全球旅宿業的復甦帶來了莫大的希望。

分析師指出，儘管國際旅行可能不會馬上回到新冠疫情前的水準，但依賴陸客的公司、產業和國家都將在2023年受惠。

大陸解封今夏陸客每月出境估約600萬人次

麥肯錫深圳辦事處合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，2019年大陸平均每月出境的航空旅客約1,200萬人次，但在疫情期間，這個數字銳減了95%。 他預計，到今年夏季，這個數字將恢復到每月約600萬人次。

像艾咪·盧 (Emmy Lu)這類有錢的大陸年輕人，就是這股旅遊潮背後的推手。她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我很高興（重新開放）」，「因為疫情，這些年只能在國內各地逛逛。」

這位30歲年輕人說：「只是我在國內待的時間有點久了。我真的很期待解禁，這樣我就可以去一些地方玩了！」她並表示最想去日本和歐洲。

隨著中國政府宣布從1月8日起不再對入境旅客實施檢疫隔離，在Trip.com的國際航班和住宿的搜尋量立即創下三年新高。根據這家旅遊網站，今年農曆新年假期（1月21日至27日）期間的海外旅行預訂數，比一年前飆升了540%。每筆預訂的平均支出增加了32%。

陸客的主要目的地在亞太地區，包括澳洲、泰國、日本和香港。美國和英國也擠進陸客想去目的地的前十名。

道明證券宏觀策略師艾力克斯．呂（Alex Loo）表示：「過去一年…（銀行）存款的快速增長顯示中國家庭積累了大量現金。」他並表示，頻繁的封鎖限制的家庭支出。他說，大陸消費者可能會出現「報復性消費」，類似去年初許多已開發市場重新開放時的情況。

港、越、泰、星將受惠最多

這對許多受疫情打擊的經濟體來說是項好消息。高盛分析師表示：「我們估計，如果中國大陸的旅遊服務進口恢復到2019年的水準，香港、泰國、越南和新加坡將受惠最多」。

高盛的分析說表示，香港是世界上遊客最多的城市，2019年有近5,600萬人次到訪，其中大部分來自中國大陸。隨著出口和旅遊收入的增加，估計將挹注7.6%的香港國內生產毛額（GDP）；泰國及新加坡分別將獲挹注2.9%及1.2%的GDP。

根據凱投宏觀（Capital Economics）的研究，其他地方包括柬埔寨、模里西斯、馬來西亞、台灣、緬甸、斯里蘭卡、南韓和菲律賓，也可能從陸客的回流中受惠。

儘管最近幾周中國大陸境內疫情大爆發，但其他幾個依賴旅遊業的東南亞國家對陸客的入境規定相對寬鬆，包括泰國、印尼、新加坡和菲律賓在內。泰國官員說：「這是我們可以加速經濟復甦的機會之一」。紐西蘭還免除了對陸客的檢測要求，在疫情前，陸客是該國第二大旅遊收入來源。

但其他政府則較為謹慎。迄今美國、德國、法國、加拿大、日本、澳洲和南韓等近十幾個國家已強制篩檢。歐盟上周「強烈鼓勵」其成員國要求來自中國大陸的遊客在抵達前須有陰性檢測證明。