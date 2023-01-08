快訊

民進黨基層要求開除高嘉瑜 籲賴清德改革別像蔡總統「軟弱」

只有好體能無法成為優秀士兵！美國軍隊如何靠「囚禁」讓士兵做好準備？

商業周刊／ 撰文者：史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）
美軍示意圖U.S. Air Force Recruiting粉專
美軍示意圖U.S. Air Force Recruiting粉專

摘要

1.美國海軍特種部隊有一個名為「地獄週」的訓練，利用困難的關卡，選出能在戰爭活下來的人。這種老派的訓練，像是把人扔進游泳池，卻沒先教他們游泳。

2.研究顯示，面對極端壓力時96％士兵會出現解離症狀。65％有經驗的士兵表示，「不記得發生什麼事。」

3.在把人丟入高壓的深淵前，應先教導他們學會因應情況的必要技能。不先教導技能，就讓他們自生自滅是沒用的。壓力太強大，會讓人不堪重負而崩潰。

美國海軍特種海豹部隊有一個名為「地獄週」的訓練，為了選出能在戰爭活下來的人——看看誰能應付即刻面臨的壓力、看看誰能順利完成使命。這種老派的堅強模式，本質上是把人直接扔進游泳池，卻忘了先教會他們游泳。

面對極端壓力，我們會陷入奇怪的狀態，感知會改變、記憶力會下降、無力採取任何行動。我們所說的極端壓力，不是上台報告時讓人緊張的壓力，而是身心備受煎熬的那種壓力，例如參戰的士兵、面對浩劫的緊急救難人員、身體遭到凌虐的創痛等。心理學家把這種經歷稱為「解離」（dissociation）。

解離是一種抽離感，彷彿你的大腦按下退出鍵，退出當下所在的世界與當下的感受。解離可分3大類：失憶、自我感喪失（depersoanlization，像局外人在看自己）以及現實感喪失（derealization，從周遭環境抽離）。這是一種極端、非自主的保護機制，為了求生存而使出的最後一招。

研究顯示，面對極端壓力時96％士兵會出現解離症狀。65％有經驗的士兵表示，「不記得發生什麼事。」這些可不是戰鬥與求生存時，你想要的體驗。

雖然幾乎所有士兵在類戰爭的極端壓力下，對周遭世界的感知力彷彿被蒙上一層霧。但並非每個人都深陷解離之苦，有些士兵即便在極端壓力下，也能全神貫注、保持冷靜、清晰的思考。美國軍方亟需這種能力的士兵，但是要如何訓練？

生存、躲避、抵抗、逃脫訓練

在20世紀上半葉，士兵的生存訓練相對簡單直接。像是遇上飛機墜毀該怎麼做、在極端惡劣條件下如何求生存。直到韓戰期間，戰俘大量死傷後，生存訓練才開始講究戰術。

在1961年，空軍率先開設生存訓練學校，海軍與陸軍不久後也跟進，於是生存、躲避、抵抗、逃脫（SERE）訓練計畫誕生。

生存訓練包括3個關鍵階段：課堂培訓、躲避和囚禁。躲避訓練會把士兵丟到荒郊野外，並對士兵下達明確任務：躲避敵人的教官（裝扮的），並在荒郊活下來。當士兵開始習慣怎麼覓食後，會被俘、蒙上雙眼，然後丟到牢房接受最後階段的訓練。

在多數被保密的戰俘模擬訓練中，士兵被關在牢房，定期遭受身心的折磨。一位前海軍飛行員表示，他得忍受牢房角落裡響不停的擴音喇叭，他說：「薩克斯風的魔音穿腦，讓人頭皮發麻。接著是魯德亞德．吉卜林（Rudyard Kipling）用詭異的聲音一遍又一遍朗讀他的詩歌《靴子》（Boots）。」在牢房關禁閉期間，不時會接受審訊，包括被塞進箱子或忍受其他形式的酷刑；更會被勸降，只要吐露機密，便可重獲安全與舒適生活。

囚禁是SERE訓練的一部份，親身經歷過的人仍對它很害怕。這種經歷絕非只是演戲，你會打從心底相信自己命在旦夕，這對培養韌性很有效。不過大家往往忽略，SERE訓練的第一階段才是獨到之處：先「培訓」，而非直接區分優劣。

士兵被丟到荒野之前，已受過訓練。SERE第一階段是課堂學習，提供士兵必要的生存、躲避與抵抗的技能。美國空軍的SERE操作手冊有652頁，涵蓋的內容從生存心理學，乃至醫學知識、偽裝方式、生火技能，一直到「河道水力學」等。心理學部份包括如何處理無聊、孤獨、絕望、喪失求生意志與其他二十多種疾病。SERE的目標是透過訓練，讓你對於即將面臨的困境做準備，一切訓練都在你踏入森林或被關進模擬戰俘營之前。

事前訓練的重要性

但是SERE最後2階段的扺抗、逃脫訓練，不是類似地獄週嗎？SERE訓練目的不是逼你失敗，而是讓你為可能面臨的實況預作準備。SERE訓練根據壓力預防接種的概念，事先讓即將面臨高壓的人「注射疫苗」，他們能更妥善的面對困境。

第一步不是把人丟入高壓的深淵；而是教導他們學會因應這種情況的必要技能。不先教導技能，就讓他們直接進入第二階段（受困於折磨人的環境中）自生自滅是沒用的。

聲名顯赫的海軍海豹特種部隊在2000年代初期也認識到這點的重要性，因而開設課程，訓練準隊員如何「監控自己的心理表現，學會最大化自己內在韌性的技巧。」

研究與實務給了明確答案。除非學員掌握駕馭環境的必要技能，否則壓力預防接種也起不了作用。運動心理學家布萊恩．祖勒格（Brian Zuleger）告訴我：「口頭勸大家放鬆是沒用的，除非你教導他們能確實放鬆的技能。」

心理力量也是一樣的道理。傳統上靠著磨練肉體培養堅強心性，如果學員身體變強，你只成功一半。你得先教他們技能，他們才會善用技能。直接把人丟到水底是行不通的，除非他們先學會游泳的基本技能。

「堅強」不是訓練體力或彰顯男子氣概。我們把區隔個體之別視為訓練，我們只看到訓練卻忽略教導；我們避重就輕，不願意承認折磨人的訓練，其實不是為了培養堅強心性。軍方給我們上的一課：訓練不是把人擺在困境，逼迫他們應對逆境。而是教導他們如何克服即將面臨的不適與難題。

頂尖高手如何看待壓力

變堅強不是淘汰賽，我們得教導學員處理逆境的技巧，培訓不只是讓學員通過挑戰考試。把人丟進水裡，要沉還是要浮全看自己，這招已行不通。研究員分析，能在極端壓力下保持冷靜的一流士兵有以下特徵：

• 他們把壓力視為挑戰而非威脅，因為他們面對問題時，持較正面的看法。

• 善於變通，利用各式各樣的方法因應壓力，具備高度的知識靈活性。

• 擅長消化內心釋出的訊號，不會隨之起舞。

• 對於負面的攻擊與刺激不做反應，而是改變自己的生理狀態。

軍方會訓練士兵的生理與心理，希望他們日後遇到挑戰，身心能同步作業。這不代表士兵不會經歷風浪，而是若他們被周圍事物逼到快抓狂時，會想辦法保持清醒。

表現出色的人能夠心平氣和駕馭逆境與挑戰，被置於需要以堅強心性應對的處境時，他們不會把自己變成推土機，剷除障礙強行挺進；他們會善用勇氣與不驚不懼的從容心態渡過風浪。

《真堅強：運用內在力量培養韌性，打造屬於自己版本的成功》

作者：史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

譯者：鍾玉玨

出版社：商業周刊

出版日期：2023/01/05

【延伸閱讀】
·達利歐手把手帶你演練「邁向成功5步驟」！這樣設目標更可行
·害怕做人生重大決定嗎？其實是你不想改變…想擺脫焦慮，先問自己兩個問題
·「宇多田冰」唱First Love引網友失戀？看白冰冰教科書等級的回應
·都想當彌補隊友最多的人 他們拿下麵包界奧運冠軍

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

美國 美軍

相關新聞

梅根不要看！哈利王子自爆17歲失身經歷 「女主角」這樣回應

英國哈利王子（Prince Harry）回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）1月5日在西班牙提前發售（它本擬在1月10日出版）。他在書中自揭17歲時的失身經歷，對象是一名比他年長的「愛馬（女）士」。雖然女主角身份成謎，媒體似乎已鎖定一人。但她拒絕回應。

日英將加速磋商相互准入協定 最快岸田10日訪英時簽署

共同社報導，日相岸田文雄10日將造訪英國與英國首相蘇納克會談，屆時可能正式簽署強化國防合作關係的《相互准入協定》（RAA...

泰國大公主尚未清醒 宮務處：持續藥物治療

泰王瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主去年12月在訓練犬隻時突然失去意識送醫治療。泰國王室宮務處昨晚表示，公主的心臟因為...

哈利王子連環爆料 出了新書還有電視專訪

哈利王子回憶錄幾天前剛在西班牙遭人搞錯提前上架，導致最新英國王室不和與衝突細節曝光，他一系列電視台專訪即將緊跟著於明天播...

日本對中國遊客防疫檢測 北京傳暫緩公民黨黨魁訪華

多名日中關係消息人士透露，中共中央對外聯絡部與日本公明黨已在協調暫緩此前力爭本月實現的公明黨黨魁山口那津男訪華。日本政府...

只有好體能無法成為優秀士兵！美國軍隊如何靠「囚禁」讓士兵做好準備？

美國海軍特種海豹部隊有一個名為「地獄週」的訓練，為了選出能在戰爭活下來的人——看看誰能應付即刻面臨的壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。