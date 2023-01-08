只有好體能無法成為優秀士兵！美國軍隊如何靠「囚禁」讓士兵做好準備？

摘要 1.美國海軍特種部隊有一個名為「地獄週」的訓練，利用困難的關卡，選出能在戰爭活下來的人。這種老派的訓練，像是把人扔進游泳池，卻沒先教他們游泳。 2.研究顯示，面對極端壓力時96％士兵會出現解離症狀。65％有經驗的士兵表示，「不記得發生什麼事。」 3.在把人丟入高壓的深淵前，應先教導他們學會因應情況的必要技能。不先教導技能，就讓他們自生自滅是沒用的。壓力太強大，會讓人不堪重負而崩潰。

美國海軍特種海豹部隊有一個名為「地獄週」的訓練，為了選出能在戰爭活下來的人——看看誰能應付即刻面臨的壓力、看看誰能順利完成使命。這種老派的堅強模式，本質上是把人直接扔進游泳池，卻忘了先教會他們游泳。

面對極端壓力，我們會陷入奇怪的狀態，感知會改變、記憶力會下降、無力採取任何行動。我們所說的極端壓力，不是上台報告時讓人緊張的壓力，而是身心備受煎熬的那種壓力，例如參戰的士兵、面對浩劫的緊急救難人員、身體遭到凌虐的創痛等。心理學家把這種經歷稱為「解離」（dissociation）。

解離是一種抽離感，彷彿你的大腦按下退出鍵，退出當下所在的世界與當下的感受。解離可分3大類：失憶、自我感喪失（depersoanlization，像局外人在看自己）以及現實感喪失（derealization，從周遭環境抽離）。這是一種極端、非自主的保護機制，為了求生存而使出的最後一招。

研究顯示，面對極端壓力時96％士兵會出現解離症狀。65％有經驗的士兵表示，「不記得發生什麼事。」這些可不是戰鬥與求生存時，你想要的體驗。

雖然幾乎所有士兵在類戰爭的極端壓力下，對周遭世界的感知力彷彿被蒙上一層霧。但並非每個人都深陷解離之苦，有些士兵即便在極端壓力下，也能全神貫注、保持冷靜、清晰的思考。美國軍方亟需這種能力的士兵，但是要如何訓練？

生存、躲避、抵抗、逃脫訓練

在20世紀上半葉，士兵的生存訓練相對簡單直接。像是遇上飛機墜毀該怎麼做、在極端惡劣條件下如何求生存。直到韓戰期間，戰俘大量死傷後，生存訓練才開始講究戰術。

在1961年，空軍率先開設生存訓練學校，海軍與陸軍不久後也跟進，於是生存、躲避、抵抗、逃脫（SERE）訓練計畫誕生。

生存訓練包括3個關鍵階段：課堂培訓、躲避和囚禁。躲避訓練會把士兵丟到荒郊野外，並對士兵下達明確任務：躲避敵人的教官（裝扮的），並在荒郊活下來。當士兵開始習慣怎麼覓食後，會被俘、蒙上雙眼，然後丟到牢房接受最後階段的訓練。

在多數被保密的戰俘模擬訓練中，士兵被關在牢房，定期遭受身心的折磨。一位前海軍飛行員表示，他得忍受牢房角落裡響不停的擴音喇叭，他說：「薩克斯風的魔音穿腦，讓人頭皮發麻。接著是魯德亞德．吉卜林（Rudyard Kipling）用詭異的聲音一遍又一遍朗讀他的詩歌《靴子》（Boots）。」在牢房關禁閉期間，不時會接受審訊，包括被塞進箱子或忍受其他形式的酷刑；更會被勸降，只要吐露機密，便可重獲安全與舒適生活。

囚禁是SERE訓練的一部份，親身經歷過的人仍對它很害怕。這種經歷絕非只是演戲，你會打從心底相信自己命在旦夕，這對培養韌性很有效。不過大家往往忽略，SERE訓練的第一階段才是獨到之處：先「培訓」，而非直接區分優劣。

士兵被丟到荒野之前，已受過訓練。SERE第一階段是課堂學習，提供士兵必要的生存、躲避與抵抗的技能。美國空軍的SERE操作手冊有652頁，涵蓋的內容從生存心理學，乃至醫學知識、偽裝方式、生火技能，一直到「河道水力學」等。心理學部份包括如何處理無聊、孤獨、絕望、喪失求生意志與其他二十多種疾病。SERE的目標是透過訓練，讓你對於即將面臨的困境做準備，一切訓練都在你踏入森林或被關進模擬戰俘營之前。

事前訓練的重要性

但是SERE最後2階段的扺抗、逃脫訓練，不是類似地獄週嗎？SERE訓練目的不是逼你失敗，而是讓你為可能面臨的實況預作準備。SERE訓練根據壓力預防接種的概念，事先讓即將面臨高壓的人「注射疫苗」，他們能更妥善的面對困境。

第一步不是把人丟入高壓的深淵；而是教導他們學會因應這種情況的必要技能。不先教導技能，就讓他們直接進入第二階段（受困於折磨人的環境中）自生自滅是沒用的。

聲名顯赫的海軍海豹特種部隊在2000年代初期也認識到這點的重要性，因而開設課程，訓練準隊員如何「監控自己的心理表現，學會最大化自己內在韌性的技巧。」

研究與實務給了明確答案。除非學員掌握駕馭環境的必要技能，否則壓力預防接種也起不了作用。運動心理學家布萊恩．祖勒格（Brian Zuleger）告訴我：「口頭勸大家放鬆是沒用的，除非你教導他們能確實放鬆的技能。」

心理力量也是一樣的道理。傳統上靠著磨練肉體培養堅強心性，如果學員身體變強，你只成功一半。你得先教他們技能，他們才會善用技能。直接把人丟到水底是行不通的，除非他們先學會游泳的基本技能。

「堅強」不是訓練體力或彰顯男子氣概。我們把區隔個體之別視為訓練，我們只看到訓練卻忽略教導；我們避重就輕，不願意承認折磨人的訓練，其實不是為了培養堅強心性。軍方給我們上的一課：訓練不是把人擺在困境，逼迫他們應對逆境。而是教導他們如何克服即將面臨的不適與難題。

頂尖高手如何看待壓力

變堅強不是淘汰賽，我們得教導學員處理逆境的技巧，培訓不只是讓學員通過挑戰考試。把人丟進水裡，要沉還是要浮全看自己，這招已行不通。研究員分析，能在極端壓力下保持冷靜的一流士兵有以下特徵：

• 他們把壓力視為挑戰而非威脅，因為他們面對問題時，持較正面的看法。

• 善於變通，利用各式各樣的方法因應壓力，具備高度的知識靈活性。

• 擅長消化內心釋出的訊號，不會隨之起舞。

• 對於負面的攻擊與刺激不做反應，而是改變自己的生理狀態。

軍方會訓練士兵的生理與心理，希望他們日後遇到挑戰，身心能同步作業。這不代表士兵不會經歷風浪，而是若他們被周圍事物逼到快抓狂時，會想辦法保持清醒。

表現出色的人能夠心平氣和駕馭逆境與挑戰，被置於需要以堅強心性應對的處境時，他們不會把自己變成推土機，剷除障礙強行挺進；他們會善用勇氣與不驚不懼的從容心態渡過風浪。

《真堅強：運用內在力量培養韌性，打造屬於自己版本的成功》

作者：史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

譯者：鍾玉玨

出版社：商業周刊

出版日期：2023/01/05

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