梅根不要看！哈利王子自爆17歲失身經歷 「女主角」這樣回應

英國哈利王子（Prince Harry）回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）1月5日在西班牙提前發售（它本擬在1月10日出版）。他在書中自揭17歲時的失身經歷，對象是一名比他年長的「愛馬（女）士」。雖然女主角身份成謎，媒體似乎已鎖定一人。但她拒絕回應。

《每日郵報》6日引述哈利在書中表示，他17歲時在一家人多的酒吧後的草地上失身，對象是一名熱愛馬匹、比他年長6年的女性。

他指對方把自己看作「年輕的種馬（young stallion）」，當時他「迅速騎上了她（mounted her quickly，暗示為時短促）」，事後更被對方拍打屁股，打發他離開。

他把這段經歷描述為「丟臉的插曲」，又指自己選址錯誤，毫無疑問有被人看見。

巧合的是，時年23歲的前模特兒哈維（Suzannah Harvey）2002年接受《每日郵報》訪問時稱，哈利把她領到佈滿泥濘的田野，更把她攬入懷中，二人隨即熱吻。她又指哈利曾試圖把她帶到一輛小巴後面，但她擔心會毀掉自己舞會禮服。

她又說：「他是一個野孩子，而威廉都無法阻止他。除此之外，他待我一如成年人。他摟住我的腰，把我拉向他。感覺他的手都放在我的腰上。」她回憶兩人熱吻的情境：「充滿激情。吻到我的嘴巴麻木了。我動不了。」

她說，當兩人愈來愈激情的時候，她開始擔心。她說當時他在摸她的屁服。她將背部轉向他們來時的路，當時應該有些賓客看到他們。她說過程美好，但開始擔心他的保鑣在找人。她說：「我不想他惹上麻煩。」

哈維現為科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）行政總裁，育有2名子女，已訂婚。她在6日表示不欲討論哈利自傳，並拒絕接受訪問。一名疑為哈維男友的男子在她的居所外促請記者離開，否則將會報警。

有關哈利王子的初夜故事曝光後，外界更熱衷於知道女主角是誰。更有傳女星伊麗莎白赫莉（Elizabeth Hurley）帶領哈利「變大人」，但她在《Spare》西班牙版發行前已強烈否認。

延伸閱讀：

哈利新書爆與威廉破裂5內幕 從手足相親到相戈 英媒：回不去了

哈利王子自稱通過靈媒接觸戴妃 亡母談愛兒秘密 寄語好好過生活

文章授權轉載自《香港01》