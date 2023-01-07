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路透：年初至今黑海船運費率飆漲20%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
業內人士透露，年初以來，從黑海地區把穀物等大宗商品載運出去的租船運費已暴增逾20%，反映戰爭險保費費率調漲。圖／路透
業內人士透露，年初以來，從黑海地區把穀物等大宗商品載運出去的租船運費已暴增逾20%，反映戰爭險保費費率調漲。圖／路透

船運業內人士透露，年初以來，從黑海地區把大宗商品載運出去的租船運費已暴增逾20%，反映戰爭險保費費率調漲。

路透報導，黑海地區是穀物、石油與油品運輸樞紐。除了俄羅斯和烏克蘭之外，這一帶海域的使用權也由保加利亞、喬治亞、羅馬尼亞和土耳其共享。

路透報導，自1月1日保單續約以來，再保險業者已把白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭加入船舶和飛機戰爭險的排除條款內。

六位不同的保險業消息人士不具名向路透表示，再保險公司從這個市場撤離，已加深唯恐船隻遭俄羅斯沒收，以及俄烏戰爭連帶賠償責任的顧慮，包括水雷或船隻長期卡在港口動彈不得。

今年引進排除條款後，萬一發生重大理賠事件，承保戰爭險的保險公司將不再能把風險轉嫁給再保險商。

消息人士說，尚無船隻投保遭拒，但預料保費費率會調漲，漲幅視個案情況而定，而戰爭風險溢價目前為止已上漲逾20%。這可能助長通膨壓力。

俄烏戰爭 保險 白俄羅斯

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