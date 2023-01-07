伊朗反政府示威安全部隊成員遭殺害 2男受絞刑

英國哈利王子自傳Spare（「備胎」，暫譯）即將於1月10日正式出版，不料西文版4日卻「不小心」在西班牙搶先上市。儘管店家已緊急下架，英國衛報為首的各家媒體仍成功入手新書。根據衛報，新書詳述了導致兩位英國王子關係決裂的「大打出手」。

2023-01-07 14:10