伊朗反政府示威安全部隊成員遭殺害 2男受絞刑
伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月16日之死掀起全國性示威潮，伊朗今天對據稱在抗議活動中殺害一名安全部隊成員的2名男子執行絞刑。
路透社報導，2名男子被控殺死一名巴斯杰（Basij）準軍事部隊民兵組織成員，今天遭到處決。同案另有3人被判處死刑、11人被判處有期徒刑。
伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導引述司法單位聲明表示，「卡拉米（Mohammad MehdiKarami）與侯西尼 （Seyyed Mohammad Hosseini）這2名導致阿賈米安（Ruhollah Ajamian）不公正殉職的主犯，已於今天上午受到絞刑」。
自伊朗爆發抗議動盪以來，已有4名示威者遭到處決。
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