捷星航空班機收炸彈威脅！緊急降落愛知縣、機上142人疏散

捷星日本航空（Jetstar Japan）一架從成田機場飛往福岡機場的班機，於今天上午7時40分左右緊急迫降在愛知縣的中部國際機場，並疏散機上142人，原因是航程中接獲通報機上有爆裂物，據說只有一名乘客在疏散的過程中受到輕傷。

NHK報導，警方正在調查詳細情況，有知情人士透露，今天上午6時20分左右，成田機場接到一通來自德國的國際電話，一名男子以英語表示捷星日本航空班機的貨艙內安裝了100公斤炸彈，要求和經理對話，否則就會引爆。

根據設置在愛知縣中部機場的攝影機可以看到，一架捷星航空班機停在機場內並彈出四個逃生滑梯，隨後消防車和救護車也都趕到現場，乘客則搭上接駁車前往航站大樓。

捷星日本航空表示，該班機於今早6時35分從成田機場起飛，比原定時間晚30分鐘，且原有149名乘客預定，但實際僅有136名乘客搭乘，包括2名嬰兒，另有6名機組人員。

截至目前，還沒發現爆裂物等可疑物品，愛知縣中部機場目前已暫停飛機起降，日本警方仍在釐清狀況，並對恐嚇炸毀飛機的訊息展開調查。