無意停火！烏克蘭情報局：俄國將再下令動員50萬新兵

俄羅斯10月徵召才30萬預備役人員，烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。

烏克蘭國防部軍事情報局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，烏克蘭認為新一波徵召代表俄國將在春季和夏季對該國東部和南部發動一系列攻勢的一部分。

俄羅斯否認正準備第二波動員，普亭上個月表示新一輪徵召毫無意義，稱只有一半被動員的新兵被派往烏克蘭。

包括普亭在內的俄羅斯官員此前也曾否認下令動員的計畫，結果最終於9月宣布局部動員。

烏克蘭提出該警告之際，俄羅斯聲稱東正教耶誕節期間單方面停火。儘管如此，根據烏克蘭南部赫松州政府說法，烏克蘭控制的一個消防站遭到迫擊，造成一名消防員喪命、四人受傷。此外，烏克蘭東部城市頓涅茲克似乎也未停火。