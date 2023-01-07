快訊

台中5死火警慘劇 66歲阿公涉殺人、放火遭法院裁定收押

整理包／補班日別哭！買1送1、多1元多1杯…4大超商「咖啡飲品」優惠一次看

1歲半女兒哭鬧 爸爸拿菸燙她肉洩憤 高院「重判6月刑得易科罰金」

無意停火！烏克蘭情報局：俄國將再下令動員50萬新兵

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。美聯社
烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。美聯社

俄羅斯10月徵召才30萬預備役人員，烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。

烏克蘭國防部軍事情報局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，烏克蘭認為新一波徵召代表俄國將在春季和夏季對該國東部和南部發動一系列攻勢的一部分。

俄羅斯否認正準備第二波動員，普亭上個月表示新一輪徵召毫無意義，稱只有一半被動員的新兵被派往烏克蘭。

包括普亭在內的俄羅斯官員此前也曾否認下令動員的計畫，結果最終於9月宣布局部動員。

烏克蘭提出該警告之際，俄羅斯聲稱東正教耶誕節期間單方面停火。儘管如此，根據烏克蘭南部赫松州政府說法，烏克蘭控制的一個消防站遭到迫擊，造成一名消防員喪命、四人受傷。此外，烏克蘭東部城市頓涅茲克似乎也未停火。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

延伸閱讀

普亭「停火36小時」喊假的？烏克蘭控俄軍以火箭彈轟民宅

普亭下令停火36小時！拜登受訪偷酸：我想他正試圖喘口氣

居中協調戰事！土國總統先call普亭籲單方停火 晚點再打給澤倫斯基

普亭稱習「親愛的朋友」熱情邀約 陸媒報導卻未提及訪俄一事

相關新聞

無意停火！烏克蘭情報局：俄國將再下令動員50萬新兵

俄羅斯10月徵召才30萬預備役人員，烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。

被指算計和卑鄙 哈利王子回憶錄飽受英媒批評

英國哈利王子即將上架的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）今天遭到英國媒體和評論家嚴厲批評，稱這本書「報復性強」且是「精心...

美日2加2會談11日登場 台海局勢受關注

美國和日本的外交與國防部長「2加2」會談將於美國華府時間11日在華府登場，預料台灣海峽局勢、北韓試射飛彈等東亞安保議題將...

全球疫情剉咧等？陸客報復性出國 「這些國家」卻成最大贏家

中國8日取消入境防疫集中隔離，可望帶動出境旅遊潮。由於東南亞國家不會像歐洲、日本和美國一樣對來自中國的入境旅客實施COV...

觀落陰？哈利自曝梅根曾在黛妃墓前跪求指引

英國哈利王子回憶錄Spare訂於10日上架，相關內容不斷提前曝光。6日出現的是哈利表示曾在亡母黛安娜王妃過世20周年時，...

終極羞辱！神學士蹭哈利回憶錄熱度 謔稱「哈利心裡苦」

英國哈利王子的回憶錄究竟有多熱門？連阿富汗神學士政權都要來蹭一下，就知道了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。