哈利回憶錄秀下限？自曝「小哈利」曾被凍僵 「轉大人」對象也曝光
英國「每日郵報」（Daily Mail）6日引述即將出版的英國哈利王子（Prince Harry）回憶錄「備位」（Spare，暫譯）報導，他2011年（約27歲）赴北極參加1場慈善活動時，冷到「小哈利」都「凍僵」。
哈利在書中自曝，該「與傷兵同行」（Walking with the Wounded）活動由1群英國軍人組成，以在北極徒步達305公里的方式募款，為期4天，據稱期間冷到攝氏零下15度至零下50度。
活動過後，擁有「薩塞克斯公爵」（Duke of Sussex）頭銜的哈利，還必須風塵僕僕趕回英國，出席他老哥威廉王子和凱特王妃的婚宴。席間哈利和他父親、現任英國國王查理三世，談到自己在北極凍僵的耳朵及臉頰。當時身為王儲的查理對哈利的遭遇，既感到「很有趣又同情」。
哈利說，他當時沒跟老爸講太多，包括自己「同樣（因凍僵而）一碰就痛的『小哈利』」。
哈利另外還自爆青少年時期就「轉大人」，對象是一位熟女，地點在某酒店後院的草坪上，還說速度很快。外界一度將矛頭指向現年57歲的美魔女伊麗莎白赫莉，但她矢口否認。
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