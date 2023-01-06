普亭下令停火36小時！拜登受訪偷酸：我想他正試圖喘口氣

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到烏克蘭打槍、強調若俄軍部撤出就不會停火，對此美國總統拜登（Joe Biden）表示「我覺得他（普亭）正努力喘口氣」。

路透報導，克里姆林宮表示在俄羅斯東正教領袖呼籲休戰後，普亭已於6日下令停火，不過烏克蘭拒絕停火提議、直言「在莫斯科當局從占領區撤出入侵部隊之前不會停火」。

當記者就這件事向拜登提問時，他回應道「我不太願意回應有關普亭提出的任何事情，但我覺得很有趣的是：他明明是個願意在25日（耶誕節）和新年夜轟炸醫院、托兒所和教堂的人，我的意思是『我覺得他正試圖喘口氣」。

普亭此次下令停火將於俄羅斯東正教7日慶祝耶誕節時開始，這將是這場持續10個多月的戰爭的首次重大停戰，目前俄烏戰爭已經奪去了數萬人的生命，並摧毀烏克蘭大片地區。