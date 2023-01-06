快訊

詹雅雯日本流浪半個月　曬「神秘男背影」羞喊：轉角遇見幸福

部屬收公積金為心健司長辦歡送會惹議 衛福部回應了

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

普亭下令停火36小時！拜登受訪偷酸：我想他正試圖喘口氣

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭下令在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到烏克蘭打槍、強調若俄軍部撤出就不會停火，對此美國總統拜登表示「我覺得他（普亭）正努力喘口氣」。歐新社
俄羅斯總統普亭下令在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到烏克蘭打槍、強調若俄軍部撤出就不會停火，對此美國總統拜登表示「我覺得他（普亭）正努力喘口氣」。歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到烏克蘭打槍、強調若俄軍部撤出就不會停火，對此美國總統拜登（Joe Biden）表示「我覺得他（普亭）正努力喘口氣」。

路透報導，克里姆林宮表示在俄羅斯東正教領袖呼籲休戰後，普亭已於6日下令停火，不過烏克蘭拒絕停火提議、直言「在莫斯科當局從占領區撤出入侵部隊之前不會停火」。

當記者就這件事向拜登提問時，他回應道「我不太願意回應有關普亭提出的任何事情，但我覺得很有趣的是：他明明是個願意在25日（耶誕節）和新年夜轟炸醫院、托兒所和教堂的人，我的意思是『我覺得他正試圖喘口氣」。

普亭此次下令停火將於俄羅斯東正教7日慶祝耶誕節時開始，這將是這場持續10個多月的戰爭的首次重大停戰，目前俄烏戰爭已經奪去了數萬人的生命，並摧毀烏克蘭大片地區。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

德國跟進援烏愛國者飛彈系統 美國將宣布最新援烏計畫

居中協調戰事！土國總統先call普亭籲單方停火 晚點再打給澤倫斯基

回應拜登擔憂中國疫情 陸外交部：避免政治化疫情

向烏克蘭軍隊提供「M2布雷德利戰車」？拜登：會納入考慮

相關新聞

回憶軍旅生涯！哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

英國哈利王子（Prince Harry）即將出版的自傳「Spare」近日陸續曝光部分內容，除了大爆威廉王子（Prince...

普亭下令停火36小時！拜登受訪偷酸：我想他正試圖喘口氣

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到烏克蘭打槍、強調若俄軍部撤出就...

哈利自傳大爆料 CNN主播坦言不解他「公布家醜」的目的

英國哈利王子自傳《Spare》（備位、備胎）出版在即，先是衛報搶先曝光哥哥威廉王儲曾「出手攻擊」他，西班牙版提前5天搶先...

岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日在國務院記者會預告，美日外長與防長將於11日在國務院舉行2+2安全諮商會...

日本希望G7聯手 對抗中國大陸的「經濟脅迫」

日本希望七國集團（G7）今年能採取協調行動，以防止中國大陸對部分貿易夥伴施加的「經濟協迫」。

美第七艦隊 派飛彈驅逐艦鍾雲號穿越台海

美國海軍第七艦隊發布新聞稿表示，勃克級飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon, DDG 93）在符合國際法的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。