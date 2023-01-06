回憶軍旅生涯！哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

英國哈利王子（Prince Harry）即將出版的自傳「Spare」近日陸續曝光部分內容，除了大爆威廉王子（Prince William）出手攻擊哈利外，後者還在書中揭露自己在阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員期間「殺死25人」。

衛報報導，哈利在將於10日出版的「Spare」一書中回憶道軍旅生涯，並提到他作為飛行員執行的6次任務期間自己「奪走人的生命」，哈里提到自己對這件事既不感到自豪也不感到羞恥，並將殲滅目標描述為「就像從棋盤上吃掉棋子一樣」。

據悉，哈利王子曾2次面對神學士組織分子，第一次是在2007年至2008年作為前線空中管制員呼叫空襲，第二次則是2012年至2013年期間駕駛直升機。當時出於安全原因，哈利第一次出任務是在嚴格的新聞封鎖下進行，不過後來一家外國媒體走漏風聲後哈利被迫返回家園。

哈利在英國軍隊服役10年，最高晉升至上尉，不過他從未公開討論過在軍旅生涯中殺死多少人，此次在自傳中哈利寫道「我的計算數字是25，這不是一個讓我滿意的數字，但也不會讓我感到尷尬」。