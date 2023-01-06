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日本希望G7聯手 對抗中國大陸的「經濟脅迫」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本經濟產業大臣西村康稔。路透
日本經濟產業大臣西村康稔。路透

日本希望七國集團（G7）今年能採取協調行動，以防止中國大陸對部分貿易夥伴施加的「經濟協迫」。

日本經濟產業大臣西村康稔周四在華府表示，大陸近年採取的行動，例如暫停進口台灣鳳梨和澳洲葡萄酒，對全球經濟構成「明顯且現時的危險」，「預期有效應對經濟脅迫會是今年G7峰會的一個重要議題」。

日本是今年G7的輪值主席國，並將主辦峰會。西村康稔說，可能有必要採取「反制措施」，幫助那些成為威權體制重商主義行動脅迫目標的國家和地區。他說，確認威權體可能利用的扼制點也會有幫助。

大陸遇外交爭議三番五次對貿易夥伴祭出經濟懲罰。2010年因東海島嶼主權爭議，日本自中國進口稀土就受到影響。但北京也重砲抨擊G7採取自己的保護主義舉措，目的在防範大陸經濟崛起。中國外交部警告，拜登政府的半導體出口限制衝擊全球經濟和美國商業。去年，北京也批評英國濫用公權力推翻一樁晶片工廠的併購交易。

日本經濟 G7 北京

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