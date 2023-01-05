德國議會代表團、教育部長將接連訪台

（德國之聲中文網）德國聯邦議會國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）向法新社表示，德國聯合政府的成員之一的自民黨（FDP）計劃率領10人代表團前往台灣進行訪問，以表示對台灣的「聲援」。台灣中央社報導稱，這是德國議會國防委員會主席首次訪台，具有高度象征意義。

身為自民黨人的史特拉克-齊默爾曼說，她將帶領議員代表團前往台灣，預計從1月9日停留到1月12日。訪台期間，代表團將會見台灣政府和反對派政黨代表、人權組織、商界領袖和軍方成員。她提到：「通過新年伊始的台灣之行，我們作為德國聯邦議會的自民黨人希望發出一個明確的信號：我們永遠不會接受讓強權法則再次成為國際政治的一部分，這也適用於印太地區。」

史特拉克-齊默爾呼籲，有了烏克蘭戰爭的前車之鑑，人們不應忽視世界上其他對民主自由未來具有重大意義的地區。她警告：「中國國家元首習近平在二十大上再次明確表示，他對於通過軍事手段解決這場沖突已經做好了准備。」

「普京之後便是習近平」

也將參與本次台灣之行的自民黨副主席沃格爾（Johannes Vogel）則強調，在新的制度競爭中，專制者必須被認真對待。沃格爾在談到俄羅斯對烏克蘭的行動時告訴德新社記者：「因為普京之後便是習近平了。」沃格爾說，崇尚自由市場的民主國家需要有共同戰略，這包括德國處理太平洋地區的安全政策問題。在經濟政策方面，通過與美國、加拿大、澳大利亞或東盟國家進行更多的自由貿易，以降低自身對中國市場的依賴。

消息人士向法新社透露，自民黨籍的德國教育部長斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）也將在春季拜訪台灣，這會是26年來德國內閣成員首次對台灣的訪問。去年11月中，施塔克-瓦青格已同到訪的台灣行政院國家科學及技術委員會主任委員吳政忠會面。在台灣，國科委是與德國教育科研部相對應的政府內閣機構。

去年8月，北京在台灣周邊發起了幾十年來最大規模的軍事演習，以抗議美國眾議院議長佩洛西訪台，兩岸緊張局勢驟然加劇。中國反對與其建交國家與台灣進行任何官方交流，並對西方政治家去年對該島的一系列訪問作出強烈反應，德國執政的自民黨現在對台灣釋出的外交善意可能會激怒北京。

（法新社、德新社、中央社）

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