兩位副總理中箭落馬 越南打貪行動持續升級

越南國會5日決議，將副總理範平明和武德儋撤職，同時也批准了兩位繼任人選，象徵越南的反貪腐行動正在升級。

這也是越南當局自2017年以來最高層級的官員撤職行動。據信範平明和武德儋和是因在新冠疫情肆虐期間，因哄擡試劑價格和救援包機的弊案而下台，然而越南國會並未說明為何這兩位副總理被免除職務。

越南在新冠疫情期間一度鎖國，只允許公民搭乘特定的救援包機回國，未料多名官員藉此受賄。此外，越南也爆發了越亞科技股份公司與官員勾結、以哄擡檢測試劑組價格的醜聞。

越南共產黨自去年9月以來，已加強要求受到處分或能力不佳的官員辭去職務。越南中央委員會總書記阮富仲也已呼籲，表現不佳的官員或犯下不當行為的官員，應適時去職。