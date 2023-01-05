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兩位副總理中箭落馬 越南打貪行動持續升級

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
越南兩位副總理範平明和武德儋雙雙遭撤職，顯示當局打貪行動持續升級。美聯社
越南兩位副總理範平明和武德儋雙雙遭撤職，顯示當局打貪行動持續升級。美聯社

越南國會5日決議，將副總理範平明和武德儋撤職，同時也批准了兩位繼任人選，象徵越南的反貪腐行動正在升級。

這也是越南當局自2017年以來最高層級的官員撤職行動。據信範平明和武德儋和是因在新冠疫情肆虐期間，因哄擡試劑價格和救援包機的弊案而下台，然而越南國會並未說明為何這兩位副總理被免除職務。

越南在新冠疫情期間一度鎖國，只允許公民搭乘特定的救援包機回國，未料多名官員藉此受賄。此外，越南也爆發了越亞科技股份公司與官員勾結、以哄擡檢測試劑組價格的醜聞

越南共產黨自去年9月以來，已加強要求受到處分或能力不佳的官員辭去職務。越南中央委員會總書記阮富仲也已呼籲，表現不佳的官員或犯下不當行為的官員，應適時去職。

越南 疫情 醜聞 貪汙

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