羅馬天主教前教宗本篤十六世葬禮 香港前樞機主教、台灣前副總統出席

中國與梵蒂岡之間沒有建立正式的外交關系。北京方面也沒有對羅馬天主教前教宗本篤十六世的去世發表評論，也沒有派出代表出席周四（1月5日）在梵蒂岡舉行的葬禮。

2013年接任本篤十六世擔任教宗的方濟各試圖修補與北京的關系。與前任的強硬態度不同，2018年，方濟各與北京方面達成有關在中國大陸主教任命的臨時協議。該協議每兩年續簽一次。雖然最近幾年斷交傳聞不斷，但是梵蒂岡依然同台灣保持著邦交關系。

香港媒體報導稱，天主教香港教區榮休主教陳日君3日獲得法庭批准，取回護照並在次日離開香港前往梵蒂岡參加本篤十六世的葬禮。陳日君之前被香港國安處以涉嫌違反國安法為由逮捕，雖獲得保釋但必須向警方交出護照。3日，香港法院批准他於1月4日至8日取回護照並離開香港，但返回後須立即向警方交回護照。

2006年，陳日君被本篤十六世提升為香港教區樞機主教。

陳日君對梵蒂岡與北京之間簽署的有關主教任命的臨時協議持反對意見。2018年10月，他在《紐約時報》撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。2020年，在這份協議續簽前，他曾親自前往羅馬，希望同教廷商討同中國的關系，但是未能獲得教宗會見，只好遺憾而歸。

近日，陳日君在其博客上用意大利語發表文章悼念已故的前教宗本篤十六世。在文章中，他對本篤十六世「捍衛真理反對相對主義獨裁」以及為改善中國教會狀況所做的努力表示感謝。

中共對中國國內的宗教組織有著嚴格的控制，中共認為宗教組織可能會對其權力壟斷構成潛在威脅。教徒們被允許前往遵守中共規定的宗教機構參加宗教活動。一些基督徒建立起地下教會。但是這些教會被官方認定為非法組織，常常受到騷擾和打壓。

去年11月，有關彭衛照參加江西教區輔理主教就職儀式一事引發梵中之間的爭執。梵蒂岡發表一份聲明，批評北京在一個不獲羅馬教廷承認的教區安插主教，同時指責中國當局違反了梵中主教任命協議。

這份臨時協議的全部細節從未公開過，但方濟各表示他對主教的選擇擁有最終決定權。梵蒂岡將該協議描述為一個不完美的協議，希望它最終將為中國的天主教徒帶來更好的條件。

台灣派出前副總統陳建仁以總統特使的身份參加本篤十六世的葬禮。陳建仁本人是一名虔誠的天主教徒，同時也是一名科學家。

陳建仁抵達梵蒂岡之後表示，台灣與教廷之間雙邊關系緊實密切，雙方是堅持民主、人權、自由等普世價值的國際社會盟友。他這次擔任特使來訪教廷，也盼透過各種機會，感謝天主教會在台灣教育、醫療、人道等方面長期的協助。

台灣真理大學宗教文化與資訊管理學系教授張家麟在接受美聯社採訪時說：「派陳建仁出席葬禮的象征意義比派現任駐梵大使去的更大」。

張家麟說，本篤十六世比他的前任約翰保羅二世對中國更有熱忱。他說，本篤十六世向北京伸出了橄欖枝，但是沒有成功。

新罕布什爾大學中國政治問題研究學者李道明(Lawrence Reardon)對美聯社表示，梵蒂岡之所以保持與台灣之間的邦交關系，是因為中國還沒有表現出允許梵蒂岡保護中國天主教徒利益的「誠意」。

李道明說，中國對本篤十六世去世保持沉默的做法以及去年9月習近平沒有在哈薩克斯坦與教宗方濟各會面，這些都表明了習近平對梵中主教任命臨時協議的態度。

意大利天主教報紙Settimana News中梵關系問題專家郗仕（Francesco Sisci）說，由於缺乏聯系，中國很難派代表參加前教宗的葬禮。

他說，2005年，中國也沒有派人參加約翰保羅二世的葬禮。但是中國外交部的一個代表團瞻仰了約翰保羅二世的遺容，這件事大多不為外界所知。

郗仕猜測，雖然目前中國疫情升溫會讓情況變得更為復雜，但仍可能會比照2005年約翰保羅二世去世時的做法。

（美聯社）

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