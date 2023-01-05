緬甸軍方特赦7千人 外界質疑民主化決心

緬甸真的能完成民主化的道路嗎？緬甸軍方4日宣布特赦7千人，其中還有一些政治犯，並宣布今年會找時間辦理選舉。但緬甸軍政府才剛判境內反對領袖翁山蘇姬33年刑期，且不願承認2020年緬甸大選的結果。緬甸原本在2015年後可望迎來久違的民主，但軍方在2021年推翻政府，讓緬甸民主再度倒退。

翁山蘇姬未被特赦

根據《美聯社》報導，緬甸軍方4日在脫離英國殖民75周年時宣布，特赦境內7012名犯人，其中包括一部份政治犯。另外也將在年底舉行大選，根據反對派打聽是8月。緬甸國防軍領導人敏昂來希望民眾與國際能支持緬甸「真正的」民主系統。

然而這些特赦犯中並沒有包括緬甸反對黨全民盟的領導人翁山蘇姬，她最近才因未違反防疫規定、走私物品、洩漏機密、貪汙等罪名遭軍方判處33年刑期，77歲的她將一路被關到110歲才能出獄。反對派痛批軍方，將翁山判刑完後，就急著舉辦大選，以正當化在緬甸的統治地位。

在這波特赦名單，隸屬於全民盟的資訊官廷霖歐（譯名）受訪說，雖然他被特赦，但國家並沒有真正獲得自由，他希望未來緬甸能擺脫軍方的統治，讓生活做任何事情都能享有自由。

大選恐暴力叢生

《外交家》提到，緬甸軍方在2021年以2020年大選全民盟涉及作票為由，不承認大選結果，還將翁山蘇姬等全民盟官員逮捕，但當時國際普遍觀察認為，並沒有大規模舞弊的狀況發生，紛紛痛批軍方剷除異己、破壞緬甸好不容易得來的民主選舉。國內也有許多武裝團體趁亂攻擊，讓緬甸境內更加分裂。

此外，緬甸境內已有許多叛軍組成聯盟，若要在今年8月舉行大選，恐會非常混亂，《外交家》分析，雖然敏昂來想透過選舉獲得統治正當性，但恐怕無法如他所願，而緬甸民主也是東協關注的議題，西方也針對緬甸國營企業發動制裁，各方仍持續關注緬甸局勢。

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