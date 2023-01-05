影／澳洲2架直升機空中相撞 事發當時機艙內驚悚影像曝光

澳洲東部的黃金海岸日前發生2架直升機空中相撞，一共造成4人死亡。澳媒陸續取得了其中一架直升機在事故當下的機艙內驚悚影像，還可見到有乘客在撞機前一刻試圖警告機師。

根據事發當天目擊者拍攝影像與此前新聞的報導，當時一架直升機準備著陸，另一架直升機則正在起飛。澳媒「Nine News」5日發布了降落直升機內部的影像，可見到當時正在錄影的乘客注意到事情似乎不對勁，先指向前方某個東西，接著似乎琢磨了片刻，最後伸手輕拍了機師的肩膀，向他發出警告。

CONTENT WARNING: Viewers may find the following footage distressing.



Chilling vision of the fatal Gold Coast helicopter crash has emerged, showing the moments before the collision from inside the aircraft that managed to land safely. #9News



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根據影像與BBC報導，機師詹姆士（Michael James）轉頭準備回應時，該名機警乘客已經抓住了他的座椅、準備承受衝擊。兩架直升機片刻之後相撞，詹姆士面前的擋風玻璃遭另一架直升機的旋翼葉片撞破，隨後可見到碎片穿過機艙。

詹姆士設法駕著直升機安全著陸，機上6人中、有5人受到輕傷。另一架直升機則迅速墜往地面，機師與3名乘客死亡，另外3人重傷。

警方消息人士向澳洲廣播公司表示，搭乘詹姆士所駕駛直升機的乘客手機現正接受檢查，刑警與澳洲運輸安全局（ATSB）人員則梳理了數小時的各方影像。根據報導，調查人員仍試著查出導致兩架直升機空中相撞的原因。