影／澳洲2架直升機空中相撞 事發當時機艙內驚悚影像曝光
澳洲東部的黃金海岸日前發生2架直升機空中相撞，一共造成4人死亡。澳媒陸續取得了其中一架直升機在事故當下的機艙內驚悚影像，還可見到有乘客在撞機前一刻試圖警告機師。
根據事發當天目擊者拍攝影像與此前新聞的報導，當時一架直升機準備著陸，另一架直升機則正在起飛。澳媒「Nine News」5日發布了降落直升機內部的影像，可見到當時正在錄影的乘客注意到事情似乎不對勁，先指向前方某個東西，接著似乎琢磨了片刻，最後伸手輕拍了機師的肩膀，向他發出警告。
CONTENT WARNING: Viewers may find the following footage distressing.— 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2023
Chilling vision of the fatal Gold Coast helicopter crash has emerged, showing the moments before the collision from inside the aircraft that managed to land safely. #9News
MORE: https://t.co/cTkGvy7gFz pic.twitter.com/QV7Lq1RJLM
根據影像與BBC報導，機師詹姆士（Michael James）轉頭準備回應時，該名機警乘客已經抓住了他的座椅、準備承受衝擊。兩架直升機片刻之後相撞，詹姆士面前的擋風玻璃遭另一架直升機的旋翼葉片撞破，隨後可見到碎片穿過機艙。
詹姆士設法駕著直升機安全著陸，機上6人中、有5人受到輕傷。另一架直升機則迅速墜往地面，機師與3名乘客死亡，另外3人重傷。
警方消息人士向澳洲廣播公司表示，搭乘詹姆士所駕駛直升機的乘客手機現正接受檢查，刑警與澳洲運輸安全局（ATSB）人員則梳理了數小時的各方影像。根據報導，調查人員仍試著查出導致兩架直升機空中相撞的原因。
#BREAKING: Channel 9 has published video that shows the Gold Coast helicopter crash, though they’ve cut it off before the moment of impact— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) January 2, 2023
Families were waving to the passengers and witnessed the crash happen @6NewsAU pic.twitter.com/gkumxc3m7k
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