不提「南海」 中國稱中菲將友好協商處理「海上問題」

（德國之聲中文網）1月4日下午，就任後首次訪華的菲律賓總統馬科斯與中國國家主席習近平舉行了會談。中國官媒新華社報道說，習近平強調，“中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判”，馬科斯表示，“菲方願繼續通過友好協商妥善處理海上問題，同中方重啟油氣開發磋商”。

據《馬尼拉時報》報道，馬科斯總統在動身前往中國前表示，他期待和習主席討論雙邊和區域性政治安全問題，他的訪問將為菲中關系掀開“新的篇章”。馬科斯還表示，“南海主權爭端的問題是不屬於像菲律賓和中國這樣兩個友邦之間的問題。——為了兩國的共同利益，我們將尋求解決這些問題”。

馬科斯的南海立場是什麼？

去年5月當選總統後，馬科斯曾表示他將維護國際社會就有爭議的南海問題對北京作出的裁決，並堅稱他“不會允許我們的海洋權利受到一毫米的踐踏”。

據法新社報道，在有報道稱中國再度在南海無人礁進行擴建及填海工程後，馬尼拉上個月已命令其軍隊加強在有爭議水域的存在。

美國國務卿布林肯和美國副總統哈裡斯分別於去年8月和11月訪問菲律賓，並向馬尼拉政府傳遞了“如果菲律賓在南中國海遭到攻擊，華盛頓將會向菲律賓提供保護”的信號。

中國和菲律賓在南中國海問題上存在分歧，中國政府聲稱對幾乎整個地區擁有主權。但是，2016年7月，設在荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）宣布對菲律賓南海仲裁案的裁決決定，全面否定了中國長期堅持的“九段線”內對南海海域和島礁擁有的歷史權利，也幾乎全面認同了菲律賓方面提出的一應訴求。裁決招致中國方面嚴詞反駁。中方稱仲裁結果是“非法、無效”的，並表示“不接受”、“不承認”。

馬科斯的前任杜特爾特在執政期間擱置菲中在南海問題上的主權爭議，以此換取來自中國的大量投資。

不提“南海”

新華社報道說，習近平和馬科斯會談後，“兩國元首共同見證簽署有關‘一帶一路’、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅游等合作文件”，但未透露這些文件的具體內容。

在去年11月在泰國曼谷舉行的會晤中，中菲領導人同意盡快完成“南海行為准則”的相關談判。在中國官媒有關“習近平同菲律賓總統馬科斯舉行會談”的報道中沒有提及“南海”，僅以“海上問題”作為暗示。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】