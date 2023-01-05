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憂台灣有事町民將受牽連 與那國島盼設避難所

聯合報／ 國際組／綜合報導

日本放送協會（ＮＨＫ）四日報導，就在中國大陸強化對台灣施壓的情況下，距離台灣最近的日本沖繩縣與那國島的町議會，計畫二月赴東京要求日本政府在島上設置避難所。

與那國島距離台灣僅一百一十公里，共軍去年八月圍台軍演時發射彈道飛彈，有六枚落在與那國島附近海域。

基於日本政府設想「台灣有事」及因應彈道飛彈等避難設施，與那國町町議會去年十二月表決通過意見書，要求日相在島上設避難所。

意見書指出，「當台灣有事成為現實時，與那國町擁有最接近台灣的特殊地理位置，令人強烈憂慮町民生命與安全將受到威脅」等。

提出意見書的議員表示，町議會代表預計二月前往東京，將意見書呈遞給日本政府，要求在與那國島上設置避難所。

與那國町議會二○二二年九月通過設置基金，採取因應武力攻擊對策，同年十一月也假想遭受彈道飛彈攻擊，首度實施島上居民避難訓練。

彈道飛彈 日本 東京

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