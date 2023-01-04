查毒品交易 菲內政部長籲所有高層警官「禮貌性」請辭
菲國內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）4日呼籲約300名警方高層「禮貌性」請辭，接受非法毒品交易相關調查。阿巴洛斯指出，警官遞出辭呈後將繼續工作，唯有調查人員發現犯罪證據，他們的辭呈才會被接受。
阿巴洛斯4日在記者會上表示，這項計畫由國家警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin）提議，呼籲上校至將軍位階的警官自行請辭接受調查，阿祖林自己也會遞出辭呈。阿巴洛斯說，只有少數警官涉嫌參與毒品交易，但皆是高官。
警官遞出辭呈後將繼續工作，同時調查小組將審閱警官的紀錄，一旦發現罪證，將接受他們的辭呈。阿巴洛斯表示，只有確定涉及毒品交易的警官辭呈才會被接受，但未說明期限。他表示，「若沒犯罪就沒什麼好擔心的」。
阿巴洛斯指出，去年有逾10名菲律賓警察涉嫌參與毒品交易，遭當局革職或調查。近期則出現執法人員在辦公室販毒的案例，菲律賓緝毒局近幾個月也遭突襲，並有人遭逮捕與解僱。
2016年至2022年，菲律賓前總統杜特蒂執政期間曾借助警方力量，強力掃毒，過程造成逾6200人身亡。阿巴洛斯說，如今警方內部出現問題，「需要整肅」。
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