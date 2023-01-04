烏軍情局長：春季將發起猛攻　攻擊將愈來愈深入俄國

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫4日在基輔向美國廣播公司（ABC）表示，正打算在春季發動一次大規模攻勢，預期會有更多攻擊「愈來愈深入」俄羅斯。

俄國恩格斯空軍基地上月26日遭到攻擊，雖然基輔尚未承認是其所為，但布達諾夫承認自己很開心看到此事。

被問到對克里米亞的攻擊時，布達諾夫說：「克里米亞是烏克蘭領土，我們可以在我們領土上使用任何武器。」

他並預期戰況將在3月變得「最激烈」，並稱烏克蘭準備在春季大舉推進。「屆時，我們將看到更多領土被解放和俄羅斯聯邦的最終失敗。這將發生在整個烏克蘭，從克里米亞到頓巴斯。」

布達諾夫還強調，基輔目標是回到1991年時的邊界線，並稱「我們會實現它的」。

至於俄國的未來，布達諾夫認為俄國會崩潰，但此事有利於世界。他說，俄國獨裁者普亭在烏克蘭遭遇慘敗後，已成為人們的「笑柄」。