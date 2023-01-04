快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梨泰院踩踏159死究責 韓警察廳長出席聽證會：周六不能喝酒嗎？

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
南韓警察廳長尹熙根（左二）4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會。歐新社
南韓警察廳長尹熙根（左二）4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會。歐新社

南韓首爾龍山區梨泰院2022年10月29日舉辦萬聖節活動時，發生推擠踩踏事件，造成159人身亡，各界質疑警方疏忽人員控管、輕忽報警電話。警察廳長尹熙根4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會，坦言事發當晚休假喝酒，但以強硬態度維護自己私生活。

根據南韓中央日報，尹熙根在聽證會上表示，事發當晚他不在首爾，而是與親友在忠清北道堤川市露營，喝了一點酒。面對議員質詢「當天是否飲酒時」，尹熙根說，「我已經跟你說過我有喝酒了」，「那是星期六晚上耶，我不能喝點酒嗎？」、「我還要向你告知多少私生活內容？」

梨泰院推擠案件發生於去年10月29日晚間10時20分左右，事發後尹熙根的下屬在11時32分、11時52分曾兩度嘗試聯繫他，但尹熙根直到30日凌晨0時14分才第一次接起電話。

其他4日出席聽證會的警方高層也為自己事發當下的行為辯護。龍山警察局前警長李任宰表示，自己當時有要求首爾地方警察廳出動鎮暴警察，協助控制人潮。首爾地方警察廳廳長金光浩卻否認李任宰的說法，表示警察廳沒有收到任何協助控制人潮的需求，只有收到出動交通警察的需求。

南韓議會去年11月對推擠案展開調查，陸續針對首爾各行政長官展開質詢。南韓警方調查小組表示，梨泰院事件相關調查將在農曆年間告一段落。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 首爾 梨泰院 南韓

延伸閱讀

朝鮮半島新年不寧 強硬南韓力抗北韓

機場篩陽就落跑？陸旅客等待隔離卻搞失蹤 南韓急尋人

經典賽／南韓30人名單公布 大聯盟的金河成、紅雀艾德曼入內

經典賽／上回代表中國被罵翻 韓職強投再參戰稱不會對決南韓

相關新聞

梨泰院踩踏159死究責 韓警察廳長出席聽證會：周六不能喝酒嗎？

南韓首爾龍山區梨泰院2022年10月29日舉辦萬聖節活動時，發生推擠踩踏事件，造成159人身亡，各界質疑警方疏忽人員控管...

機場篩陽就落跑？陸旅客等待隔離卻搞失蹤 南韓急尋人

南韓政府今天表示，正在尋找一名中國人的下落，此人入境時的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果呈陽性反應，卻在...

深怕中國動武 日媒調查：近7成日企憂台灣有事

日媒調查顯示，16.8%的日本主要企業對中國動武的「台灣有事」感到「非常憂慮」、51.3%企業認為「多少令人憂慮」，總計...

安華出任首相後首次出訪 1/8赴印尼將見佐科威

馬來西亞首相安華預計在1月8日至印尼展開為期兩天的正式訪問，這是他去年11月出任首相後首次出訪，預計將與印尼總統佐科威見...

WHO要求中國提供「更真實」疫情報告 學者不樂觀

中國衛生專家應世界衛生組織(WHO)的要求，3日在WHO技術顧問會議上介紹新冠病毒最近在中國演化的詳盡信息，WHO要求中...

小馬可仕抵中訪問 盼推進經貿投資緩和南海爭議

菲律賓總統小馬可仕昨天抵達中國訪問。小馬可仕就職後一改前總統杜特蒂「親中遠美」外交政策，在美中兩大強權間尋求平衡，此行希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。