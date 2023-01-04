大陸官方對抗疫有信心 但日本歐盟仍要求陸客做檢測
中國大陸的防疫工作重心已轉向「保健康、防重症」，隨著各地確診人數逐漸達峰，大陸官媒矢言必將贏得抗疫的最終勝利。但與此同時，多數歐盟成員國卻仍要求大陸旅客行前接受檢測，日本也要求陸客須持有陰性證明。
路透報導，大陸疾管中心4日表示，大陸3日新增的新冠死亡病例為5例，均為本土病例，迄今累計死亡病例共有5,258例，以全球標準來看非常低，儘管部分人士認為真實死亡人數應該非常高。
大陸官媒人民日報表示，該國為防疫政策「換檔」進行了必要準備，「中國和中國人民必將贏得抗疫的最終勝利」。
但周邊國家顯然對大陸的信心喊話沒有信心。日本首相岸田文雄4日宣布，將從8日起加強對從大陸入境旅客的防疫管制措施，新增要求來自大陸的直飛航班旅客持有登機前的陰性檢測證明。
歐盟執委會也於3日表示，多數成員國都贊成要求來自大陸的旅客出發前進行新冠檢測。
自大陸決定邊境防疫政策轉向後，美國、法國、義大利、西班牙等國都已要求陸客進行檢測。
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