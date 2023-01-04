中菲有海洋糾紛 菲國總統小馬可仕仍出訪中

菲律賓總統小馬可仕3日宣布將出訪中國3天，希望能加強雙邊聯結，預計會討論雙邊安全與貿易問題。菲律賓在前總統艾奎諾三世時期與中國在南海有糾紛，雖在杜特蒂時期遭到忽略，但仍是兩國的芥蒂，且最近兩國海軍也有爆發小糾紛，但中國佔菲律賓貿易額20%，小馬可仕仍決定訪中尋求合作。

中非戰略夥伴

根據《美聯社》報導，小馬可仕3日表示，中菲兩國將展開全面戰略夥伴合作，非常期待與中國國家主席習近平會面，希望透過雙方會面，促成更多合作機會與商機，並帶來更多和平。雖然兩國在南海還有領土爭議，但小馬可仕也說，希望能找出對兩國都有利的解方。

《新華社》提到，中國外交部發言人汪文斌受訪時曾說，希望能與菲律賓建立「三好」關係：「好鄰居、好親戚、好夥伴」。汪文斌表示，小馬可仕是中國2023年首位接待的外國元首。此次也是小馬可仕任內首次訪華，他也帶了商業訪問團隨行，希望能在農業、能源、投資與貿易等多項領域有更多交流。

領土糾紛已緩解？

小馬可仕此次訪問為期3天，將與習近平、總理李克強與人大委員長栗戰書碰面，就雙邊關係與共同關心的區域與國際問題深入交換意見。中國外交部強調，小馬可仕上任以來，雙方仍維持友好關係，希望未來兩國合作，能為人民帶來切實福祉。

中國官媒《環球時報》甚至還說，兩國過去的矛盾已經瓦解，由於中國長期在南海填海造陸，引發菲律賓政府不滿，過去的艾奎諾三世曾將中國告到海牙仲裁庭，南海仲裁案的結果也對中國不利，但前總統杜特蒂並未積極執行南海仲裁案，目前看來小馬可仕也是。

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