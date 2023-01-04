朝鮮半島新年不寧 強硬南韓力抗北韓

新的一年，南北韓緊張的情勢有降溫嗎？北韓去年進行破紀錄的導彈試射，一週前才派無人機進佔南韓領空挑釁，新年首日又試射短程導彈，領袖金正恩提到「這一年核武庫會指數級成長」；南韓總統尹錫悅對此態度強硬，認為美國的核保護協防「不再有威懾力」，有賴雙方商議核武協同軍演，新一年兩韓情勢更緊繃。

北韓新年核武要增加

亞太地區深度網《外交官》報導，北韓繼去年進行破紀錄的導彈試射後，態度依然囂張，過年前到新年當日都發射短程導彈（SRBM），其中甚至派出無人機侵犯南韓領空，挑釁意味相當濃厚。北韓領袖金正恩提到，南韓將北韓視為敵人，說明北韓有大規模生產戰術核武器的必要性，預期今年核武武器庫要呈指數增長。

《外交官》統整金正恩的發言，認為北韓大動作攤牌，是要與南韓、甚至是背後的保護傘美國，進行一場軍備競賽，北韓從去年9月推出新法案，授權當局能先發制人使用核武後，堂而皇之在南北韓邊境附近，部署戰術核武，不斷透過各種方式挑釁南韓。

南韓攜手美國回應

而南韓態度如何？總統尹錫悅在過年前夕是受《朝鮮日報》採訪表示，他不會拒絕兩韓領導人高峰會，即便心知肚明雙方會面對韓半島的和平沒什麼幫助。據《法國24網》整理，國際安全研究專家戴拉費指出，韓半島情勢比去年更加緊繃，北韓無人機無視鄰居的防空系統此舉，相較南韓更越線，後者有這樣的技術、但並未直接進佔領空。

這位新任南韓總統也並非一味退讓的個性，按《政治報》報導，尹錫悅日前表態，美國的核保護協防明顯威懾力不再，這讓他無法安撫驚慌的人民，他認為美韓正商討聯合核武軍演，此言一出震驚不少媒體與研究員，隨後在拜登當局澄清下，釐清這並非指「南韓會變成擁核國」，但聯合核武演習的確寫下歷史紀錄：這是首度美國提供非北約正式成員國的盟友，進行核武相關培訓。

尹錫悅強硬 北韓錯估形勢

戴拉費補充，這些演習包含「模擬北韓進行核攻擊」、「常規武器與核武回擊訓練」，他認為，美韓聯合軍演是金正恩的大誤判，北韓選擇增加對鄰國的施壓，希望南韓服軟，促使美國與盟友們軟化對北韓的敵意與壓力，沒想到強硬派的尹錫悅並未屈服，反手就要求美國配合「秀肌肉」，北韓一直以來最怕南韓也獲得核武應對手段。整體而言，兩韓關係會越趨緊繃，南韓鷹派的軍事態度也更受支持。

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