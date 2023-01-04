哥國新年要停戰 官方遭叛軍打臉

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】哥倫比亞新年要迎來和平仍很困難！哥倫比亞叛軍ELN於3日否認與政府達成停戰協議，讓外界擔心哥倫比亞內戰難停止。總統佩卓原本在1日宣布與境內5個叛軍達成停戰協議，但隨即遭到叛軍否認，也讓外界搞不清楚狀況。哥倫比亞長期以來陷入毒品、內戰陰影，許多民眾甚至因此逃往美國避難。

政府沒找他們談

根據《半島電視台》報導，哥倫比亞目前最大的叛軍「國民解放軍（ELN）」3日發聲明，否認與哥倫比亞政府完成停戰協議的談判，表示根本沒見到總統佩卓在新年第1天公佈的停戰協議，政府完全沒有找他們談過。ELN雖否認此次協議，卻也表示隨時歡迎總統來談。

《法蘭西24》提到，佩卓在新年第1天就公開宣布，境內武裝勢力割據的哥倫比亞已有5支叛軍與政府達成6個月的停戰協議，如今卻慘遭叛軍打臉，也讓外界擔心會持續爆發衝突。ELN與政府8月開始啟動談判，但僅在耶誕節假期宣布暫時停火，談判仍在持續中。

哥國長期內戰

哥倫比亞長期以來受到叛軍、武裝團體與毒梟集團割據，好不容易與境內曾經最大的叛軍FARC在2016年完成談判，將其解除武裝並改編為合法政黨，但後來右派政府上台後，對剩下叛軍改採武裝鎮壓態度，引發不少傷亡。左派的佩卓8月上任後，曾當過叛軍的他決定改採取招撫的態度。

哥倫比亞內戰的影響不只國內，也產生很多難民逃往鄰國委內瑞拉、中美洲，甚至是美國，也是美國難民潮的主要來源之一。該國曾被知名經濟學者作為政府集權程度不夠的案例，雖然是民主國家，但卻無法發揮國家治理效能，使國家獲得有效發展。

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