快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

哥國新年要停戰 官方遭叛軍打臉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】哥倫比亞新年要迎來和平仍很困難！哥倫比亞叛軍ELN於3日否認與政府達成停戰協議，讓外界擔心哥倫比亞內戰難停止。總統佩卓原本在1日宣布與境內5個叛軍達成停戰協議，但隨即遭到叛軍否認，也讓外界搞不清楚狀況。哥倫比亞長期以來陷入毒品、內戰陰影，許多民眾甚至因此逃往美國避難。

政府沒找他們談

根據《半島電視台》報導，哥倫比亞目前最大的叛軍「國民解放軍（ELN）」3日發聲明，否認與哥倫比亞政府完成停戰協議的談判，表示根本沒見到總統佩卓在新年第1天公佈的停戰協議，政府完全沒有找他們談過。ELN雖否認此次協議，卻也表示隨時歡迎總統來談。

法蘭西24》提到，佩卓在新年第1天就公開宣布，境內武裝勢力割據的哥倫比亞已有5支叛軍與政府達成6個月的停戰協議，如今卻慘遭叛軍打臉，也讓外界擔心會持續爆發衝突。ELN與政府8月開始啟動談判，但僅在耶誕節假期宣布暫時停火，談判仍在持續中。

哥國長期內戰

哥倫比亞長期以來受到叛軍、武裝團體與毒梟集團割據，好不容易與境內曾經最大的叛軍FARC在2016年完成談判，將其解除武裝並改編為合法政黨，但後來右派政府上台後，對剩下叛軍改採武裝鎮壓態度，引發不少傷亡。左派的佩卓8月上任後，曾當過叛軍的他決定改採取招撫的態度。

哥倫比亞內戰的影響不只國內，也產生很多難民逃往鄰國委內瑞拉、中美洲，甚至是美國，也是美國難民潮的主要來源之一。該國曾被知名經濟學者作為政府集權程度不夠的案例，雖然是民主國家，但卻無法發揮國家治理效能，使國家獲得有效發展。

【更多精采內容，詳見

哥倫比亞 美國

延伸閱讀

俄烏停戰露曙光？澤倫斯基與莫迪通話 盼提出「和平方案」

哥倫比亞談判 未能停戰但有進展

馬杜洛：委內瑞拉和哥倫比亞邊界2023年全面開放

舉重世錦賽／最後一把逆轉 郭婞淳摘下挺舉、總和2銀

相關新聞

東京帶頭因應少子女化 18歲以下月領1200元台幣

日本東京都知事小池百合子今天提出政策方針，新年度起將針對定居東京都內有0歲到18歲孩童的家庭發放每位孩童每月約5000日...

白宮：美日領導人13日會談 可望談及北韓與台海議題

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日宣布，歡迎日本首相岸田文雄13日造訪白宮，深化美日政府、經濟...

今年6大科技趨勢 華爾街日報：網飛更用力抓共用帳戶

華爾街日報預測2023年可能發生的科技趨勢，包括更多虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）頭戴式裝置問世、科技企業裁員和暫停招聘、串流媒體巨頭網飛（Netflix）打擊寄生帳戶、美中脫鉤、人工智慧（AI）科技更實用和智慧型家電更容易使用。

魯拉月底將訪阿根廷 美、葡和中國大陸行緊隨其後

巴西官員今天表示，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月底將對阿根廷展開首次正式訪問，隨後將...

NHK：日本自1月8日起將緊縮陸客入境檢測要求

根據日本公共電視台NHK報導，日本自本月8日起將對來自中國大陸的旅客進行更嚴格的新冠病毒檢測。該報導未引述消息來源。

阿波羅7號太空人康寧漢辭世 享耆壽90歲

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，1968年搭乘阿波羅7號（Apollo 7）飛到太空的前太空人康寧漢（Walte...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。