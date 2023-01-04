白宮：美日領導人13日會談 可望談及北韓與台海議題

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日宣布，歡迎日本首相岸田文雄13日造訪白宮，深化美日政府、經濟和人民的雙邊關係，為未來一年夥伴關係設定方向；兩位領導人將討論包含北韓、台海等一系列區域與全球問題。

這將是岸田就任首相以來，首度在白宮和美國總統拜登會談；拜登去年5月訪問東京時就曾面對面會晤岸田；此外，拜登就任總統後，首位在白宮接待的外國領導人為日本時任首相菅義偉，兩人當時也舉行領導人會談。

尚皮耶表示，拜登期盼岸田文雄的到訪，過去一年，兩位領導人並肩合作，促進美日同盟的現代化，並從氣候變遷到關鍵科技，拓展在各項重要議題的合作，並促進自由開放的印太區域。

尚皮耶臚列拜登打算與岸田文雄討論一系列區域和全球議題，有北韓的非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫、俄烏戰爭，也會討論維持台海和平穩定。

尚皮耶表示，拜登將重申美國全力支持日本日前公布的國安戰略，並支持日本擔任七大工業國（G7）主席國，以及支持日本以非常任會員參與聯合國安理會的任期。