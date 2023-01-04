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準備跟進！歐盟將要求中國旅客出發前進行病毒檢測

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準備跟進！歐盟將要求中國旅客出發前進行病毒檢測

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
歐盟正在採取措施應對中國的嚴重疫情，其中可能包括要求來自中國航班的旅客戴口罩，以及登機前進行病毒篩檢。歐新社
歐盟正在採取措施應對中國的嚴重疫情，其中可能包括要求來自中國航班的旅客戴口罩，以及登機前進行病毒篩檢。歐新社

彭博資訊報導，歐盟正在採取措施應對中國的嚴重疫情，其中可能包括要求來自中國航班的旅客戴口罩，以及登機前進行病毒篩檢。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人表示，歐盟衛生顧問3日同意一份意見草案，其中包括戴口罩建議和增加廢水監測，並建議討論新冠病毒篩檢。

發言人補充說，3日在布魯塞爾舉行的一次會議上，27個歐盟成員國中的「絕大多數」都支持採取病毒測試舉措。

歐盟各國大使將在4日開會時討論這些建議，且需要批准任何要求才可生效。

歐盟衛生專員基里亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，4日的緊急會議將做出最終決定，各國已「達成一致」要求進行出發前篩檢，並稱「團結仍然是我們對抗新冠病毒的最強大工具」。

西班牙和義大利等歐洲國家已表示，將對來自中國的旅客實施入境限制，像是要求提供近期檢測呈陰性的證明或疫苗接種證明。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）29日表示，雖然中國新冠病例激增，但強制篩檢中國班機的乘客是不合理的舉動。

歐盟 口罩

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